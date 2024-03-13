Украинцы жестко экономят на важных вещах: в чем отказывают себе больше всего

Украинцы сознательно отказывают себе в покупке многих товаров. Так, в 2023 году больше всего они экономили на одежде и обуви – об этом сообщили сразу 77% участников соответствующего опроса. Впрочем, в целом потребительская активность жителей страны возобновляется – и, по сравнению с 2022 годом, к экономии прибегает все меньше людей.

Об этом сообщили в Deloitte. Там отметили, что по сравнению с прошлым годом:

к примеру, частота покупки продуктов питания "восстановились до довоенных уровней";

покупки электроники и бытовой техники, а также одежды и обуви, выросли на 25 и 14% соответственно.

"Это свидетельствует о возобновлении доверия потребителей. А также о способности ритейла адаптироваться к новым условиям", – говорится в сообщении.

Украинцы меняют привычки

В то же время, отмечается, украинцы переосмысливают свои пищевые привычки, а также меняют приоритеты. В частности, в 2023 году сократилось посещение ресторанов и баров:

55% опрошенных делают это гораздо реже;

это на 24 процентных пункта меньше, чем в 2022 году.

"В то же время растет популярность приготовления пищи дома. Больше всего это касается временно безработных, фрилансеров и занимающихся домохозяйством", – рассказали аналитики.

Кроме того, отмечается, "досуг продолжает быть не в приоритете расходов". Так:

65% респондентов экономят на развлечениях вне дома;

58% реже, чем в прошлом году, посещают кинотеатры и концерты.

В то же время онлайн-развлечения становятся все более популярными. В частности, 32% украинцев увеличили расходы на просмотр ТВ и стриминговых каналов.

В общем же частота онлайн-заказов увеличилась на 12%. Чаще всего в интернете украинцы покупают:

электронику и бытовую технику – об этом сообщили 26% опрошенных;

косметику и парфюмерию – 19%;

одежду и обувь – 17%.

На чем экономят украинцы

В целом же больше всего украинцы экономят на покупке одежды и обуви – об этом сообщили 77% опрошенных. Кроме того, отказывают себе они в:

бытовой химии и товарах домашнего обихода – 73%;

косметических средствах и парфюмерии – 70%;

еде – 67%;

электронике и бытовой технике – 65%;

досуге и развлечениях вне дома – 65%;

алкоголе – 63%;

покупках готовой еды (в частности, в кафе и ресторанах) – 59%;

лекарствах – 49%;

детских товарах – 41%.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в сети распространяется видео, как украинка приготовила 5 блюд на 1 человека на весь день – по системе "завтрак-обед-ужин" – за 40 грн. Среди приготовленного – суп с фрикадельками и рисом, гороховое пюре, куриная котлета и пр. Впрочем, не все оказались довольны таким подходом – распространяются и критические замечания касательно выбора продуктов, а также сомнения в питательности такого меню.

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