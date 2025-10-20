Украинцы жалуются на проблемы с жильем в стране Европы: почему система помощи не работает

Великобритания активно поддерживает как Украину, так и ее граждан, которых приютила от войны. Но, несмотря на это, найти жилье без помощи местных жителей беженцам практически невозможно – владельцы просто отказываются сдавать его в аренду.

Об этом сообщили в Independent. Это в очередной раз подсветило проблему с расселением украинских семей, о чем уже неоднократно заявлялось ранее.

Обещанной стабильности нет

С 2022 года Великобритания предоставила приют около 300 тыс. украинцев – главным механизмом на этом пути стала программа Homes for Ukrainians, позволяющая британским гражданам стать спонсорами и принять украинцев в своем доме. В начале сентября она была продлена еще на два года.

И хотя правительство способствует расселению украинцев, аренда жилья остается для беженцев одной из самых острых тем. Они жалуются, что без британского гаранта или депозита найти квартиру почти невозможно. Поскольку владельцы недвижимости часто не соглашаются сдавать жилье людям с временным статусом, многие украинцы продолжают зависеть от волонтеров или вынуждены часто переезжать.

В частности из-за этого (а также непрозрачной системы продления виз и языковой поддержки) участники программы отмечают необходимость ее обновления. В нынешних условиях программа не может предоставить им обещанной стабильности.

Проблемы с финансированием

Этот вопрос поднимается уже не впервые. Еще в августе в The Guardian сообщили, что за 3,5 года полномасштабной войны в Украине местные власти в Англии потратили лишь 2/3 финансирования на помощь украинским беженцам в поиске жилья.

Речь идет о 327 млн (более 18,37 млрд грн по актуальному курсу) из 1 млрд фунтов стерлингов, которые на это выделило правительство. Причем большинство средств было потрачено на оплату труда персонала и партнерских организаций, а непосредственно на временное жилье для украинцев ушло лишь 22 млн фунтов, еще 15 млн – на помощь им в частном арендованном жилье.

Украинцы жаловались на медленное рассмотрение обращений о предоставлении помощи, бюрократию и труднодоступность помощи от местных советов. Это свидетельствует о трудностях с прямым доступом к помощи, которая выделяется нуждающимся украинцам.

На этом фоне украинские беженцы более чем вдвое чаще, чем британцы, сталкиваются с беспризорностью, свидетельствует нынешнее исследование Британского Красного Креста. В нем говорится, что в течение года определенная форма беспризорности угрожает 6400 украинских семей.

Также OBOZ.UA рассказал, что украинским беженцам в США, которые находятся по программе Uniting for Ukraine, с 16 октября нужно заплатить 1000 долларов, чтобы остаться в стране. Запросы на пребывание в США без внесения этого сбора в установленный срок не будут одобрять.

