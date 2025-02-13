Украинцы заплатят в 2025-м налоги за квартиры, которые давно купили: сколько и как накажут за задержку

В Украине в 2025 году вырос налог на недвижимость. Если в прошлом году за каждый "лишний" квадрат нужно было платить до 100,5 грн налога, то в этом году придется заплатить уже 106,5 грн. При этом в зависимости от города эта цифра может отличаться. Налоги на недвижимость нужно платить всем владельцам квартир и домов, площадь которых больше установленного ограничения.

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О том, кто и сколько должен заплатить, какой налог будут применять в 2025-м и как накажут за задержку, читайте в материале OBOZ.UA.

Кому и сколько нужно платить?

Налог на недвижимость платится каждый год теми, кто имеет большую недвижимость. "Большая" в понимании Налогового кодекса – это квартира от 60 квадратов и дом от 120 квадратов. Если есть и квартира, и дом, то две эти цифры суммируются (т.е. большой будет считаться площадь от 180 квадратов).

Кроме того, если квартира имеет площадь более 200 квадратов, а дом – более 600 квадратов, то нужно платить фиксированный налог в 25 тысяч. грн в год. Налог уплачивается в местный бюджет. К примеру, за квартиру во Львове налог получает львовский бюджет, а за недвижимость в Запорожье – запорожский.

Местные советы имеют полномочия пересматривать размер налога и даже норму по недвижимости. В Налоговом кодексе установлены ограничения: нельзя требовать налог за квартиру до 60 квадратов и дом до 120 квадратов, при этом за каждый "лишний квадрат" максимальная ставка налога не может быть выше 1,5% минималки.

В 2025 году украинцы будут платить налог на недвижимость за 2024-й. По состоянию на 1 января 2024-го минималка была на уровне 7100 грн, следовательно, максимальная ставка налога – 106,5 грн за каждый "лишний квадрат".

К примеру, если вы имеете в собственности квартиру площадью 100 квадратов, то вам придется платить за площадь до 40 квадратов. При этом максимально вы заплатите 4260 грн. Однако сумма также будет зависеть и от того, какое решение о размере налога приняли местные власти.

К примеру, в Киеве действует ставка налога в размере 1,5% (то есть 106,5 грн). Платить придется за квартиры площадью от 60 квадратов и дома – от 120 квадратов. Во Львове применяют меньшую ставку – всего 1% за каждый лишний квадратный метр недвижимости. Такая же ставка и в Одессе.

При этом в Кропивницком будут применять ставку в размере всего 0,5% минималки. То есть 35,5 грн за каждый лишний квадратный метр. Местные власти не заинтересованы устанавливать слишком низкую ставку, потому что это может привести к сокращению поступлений в бюджет.

"Размер налога исчисляется по ставке 0,5% от размера минимальной заработной платы по состоянию на 1 января за квадратный метр, в частности: физические лица заплатят за 2024 год, учитывая размер минимальной зарплаты по состоянию на 01.01.2024, 7100 гривен. За каждый дополнительный квадратный метр необходимо оплатить 35,5 грн", – говорится в сообщении Кропивницкого городского совета.

Однако стоит отметить, что если ваша квартира разделена на доли, например между членами семьи, то "норма" применяется для каждого отдельно. К примеру, если квартира имеет площадь 150 квадратов, однако ею в равных долях владеют три члена семьи, платить налог не надо. Ведь "норма" для троих владельцев составляет 180 квадратов (по 60 квадратов на каждого).

в 2022-м (платили за 2021-й) – 190 грн за квадрат

в 2023-м (за 2022-й) – 97,5 грн за квадрат

в 2024-м (за 2023-й) – 100,5 грн за квадрат

в 2025-м (за 2024-й) – 106,5 грн за квадрат

Как накажут за нарушение?

Уведомление о необходимости уплатить налог на недвижимость должно поступить владельцам жилья до 1 июля 2025 года, а заплатить нужно в течение 60 дней. В случае если контролирующий орган не направил (не вручил) уведомление-решение в указанный срок, ответственности за неуплату не будет. Но если получить сообщение и не заплатить, придется платить штраф. Так, согласно ст. 126 Налогового кодекса:

при нарушении сроков уплаты до 30 календарных дней включительно штраф в размере 10% погашенной суммы налогового долга;

при нарушении сроков уплаты более 30 календарных дней – в размере 20% погашенной суммы налогового долга.

Если не заплатить, то налоговики имеют право обратиться в суд (и делают это). К примеру, недавно Винницкий окружной административный суд (дело № 120/10209/24) обязал винничанина заплатить налог за недвижимости в сумме 8,4 тыс. грн. Как говорится в материалах дела, задолженность сформировалась за несколько лет (с 2021-го). "Ответчик состоит на учете в Главном управлении ГНС в Винницкой области как плательщик налогов и сборов, и согласно интегрированной карточке плательщика по нему считается налоговая задолженность в общей сумме 8 402,48 грн (основной платеж) – налог на недвижимое имущество, уплаченный физлицами, которые являются собственниками объектов жилой недвижимости", – говорится в материалах дела.

А у тех, кто даже по решению суда добровольно не заплатит, могут возникнуть проблемы с исполнительной службой. Например, исполнители судебных решений имеют право обращаться в банки для ареста счетов, ареста на имущество и т.д.

Отметим, что еще до полномасштабной войны в Украине обсуждали варианты реформы налога на недвижимость. Сейчас никоим образом не учтена стоимость недвижимости. За "лишние" 20 квадратов в самом дорогом ЖК Киева придется заплатить такой же налог, как и за такое же количество квадратов в хрущевке в отдаленном от центра районе города. Реформа налога на недвижимость так и не была реализована.