Украинцы все чаще объявляют себя банкротами: зачем это нужно

Станислав Кожемякин
В Украине резко возросло количество граждан, начавших процедуру банкротствав 2025 их стало больше на 40%. Это позволяет им урегулировать долги и восстановить собственную платежеспособность.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции. Отмечается, что в прошлом году процедурой неплатежеспособности воспользовались 1371 украинцев, тогда как в предыдущем году их было 962.

Что дает процедура банкротства

  • Возможность официально урегулировать долги, когда выполнять денежные обязательства возможности нет.
  • Помочь восстановить платежеспособность должника.
  • Обеспечить баланс между интересами должника и требованиями кредиторов.

Механизм объявления неплатежеспособности

  • Инициировать банкротство может только непосредственно физическое лицо.
  • После открытия производства хозяйственный суд назначает арбитражного управляющего.
  • Управляющий анализирует финансовое состояние должника и координирует взаимодействие с кредиторами.
  • С этого момента прекращается начисление штрафов и финансовых санкций, а также вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Исключение: алиментов и возмещения ущерба.
  • Определяется имущество, которое не подлежит продаже, в частности единственное жилье установленной площади и средства на счетах в пенсионных фондах и фондах социального страхования

Процедуры "внутри" банкротства

  • Реструктуризация долгов: согласование плана погашения или частичного списания обязательств.
  • Погашение долгов: удовлетворение требований кредиторов за счет реализации имущества должника.

Основания для банкротства

  • Прекращено погашение кредитов или других плановых платежей в размере более 50% ежемесячных обязательств в течение двух месяцев.
  • Отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, а меры исполнительной службы по его розыску были безрезультатными.
  • Имеются признаки угрозы неплатежеспособности – она наступает при обстоятельствах, которые указывают на то, что человек не сможет своевременно выполнить свои денежные обязательства в течение следующих 12 месяцев.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в феврале Национальный банк Украины за один день объявил банкротами два государственных финучреждения – PINBank ("Первый инвестиционный банк") и Мотор-Банк. Оба были национализированы в 2024 году, но первый принадлежал российскому олигарху Евгению Гинеру, а второй – подсанкционному бизнесмену Вячеславу Богуслаеву.

