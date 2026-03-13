Украинцы все чаще объявляют себя банкротами: зачем это нужно

В Украине резко возросло количество граждан, начавших процедуру банкротства – в 2025 их стало больше на 40%. Это позволяет им урегулировать долги и восстановить собственную платежеспособность.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции. Отмечается, что в прошлом году процедурой неплатежеспособности воспользовались 1371 украинцев, тогда как в предыдущем году их было 962.

Что дает процедура банкротства

Возможность официально урегулировать долги, когда выполнять денежные обязательства возможности нет.

Помочь восстановить платежеспособность должника.

Обеспечить баланс между интересами должника и требованиями кредиторов.

Механизм объявления неплатежеспособности

Инициировать банкротство может только непосредственно физическое лицо.

После открытия производства хозяйственный суд назначает арбитражного управляющего .

. Управляющий анализирует финансовое состояние должника и координирует взаимодействие с кредиторами .

. С этого момента прекращается начисление штрафов и финансовых санкций , а также вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Исключение: алиментов и возмещения ущерба.

, а также вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Исключение: алиментов и возмещения ущерба. Определяется имущество, которое не подлежит продаже, в частности единственное жилье установленной площади и средства на счетах в пенсионных фондах и фондах социального страхования

Процедуры "внутри" банкротства

Реструктуризация долгов : согласование плана погашения или частичного списания обязательств.

: согласование плана погашения или частичного списания обязательств. Погашение долгов: удовлетворение требований кредиторов за счет реализации имущества должника.

Основания для банкротства

Прекращено погашение кредитов или других плановых платежей в размере более 50% ежемесячных обязательств в течение двух месяцев.

в размере более 50% ежемесячных обязательств в течение двух месяцев. Отсутствует имущество , на которое может быть обращено взыскание, а меры исполнительной службы по его розыску были безрезультатными.

, на которое может быть обращено взыскание, а меры исполнительной службы по его розыску были безрезультатными. Имеются признаки угрозы неплатежеспособности – она наступает при обстоятельствах, которые указывают на то, что человек не сможет своевременно выполнить свои денежные обязательства в течение следующих 12 месяцев.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в феврале Национальный банк Украины за один день объявил банкротами два государственных финучреждения – PINBank ("Первый инвестиционный банк") и Мотор-Банк. Оба были национализированы в 2024 году, но первый принадлежал российскому олигарху Евгению Гинеру, а второй – подсанкционному бизнесмену Вячеславу Богуслаеву.

