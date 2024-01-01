Украинцы в 2024-м снова должны заплатить налоги за свои квартиры: сколько за каждый квадрат 

Украинцы в 2024-м должны заплатить налог за свою недвижимость, если ее площадь превышает норму. При этом плата за каждый "лишний" квадрат увеличится с 97,5 до 100,5 грн.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Украинцы должны платить налог только в том случае, если они владеют недвижимостью, площадь которой выше нормы. Эта норма определена Налоговым кодексом и составляет 60 квадратов для квартиры и 120 квадратов для дома. Если у вас есть и квартира, и дом, то общая "норма" составит 180 квадратов. Однако если у вас есть две квартиры, норма все равно будет составлять 60 квадратов (т. е. если есть две квартиры по 50 квадратов, это на 40 квадратов больше нормы).

Считается общая площадь жилья, а не жилая. Есть еще один нюанс. Если квартира разделена между несколькими собственниками (например, членами семьи), то норма для каждого применяется отдельно. К примеру, если площадь квартиры составляет 100 квадратов, но она в равных частях принадлежит супруге и мужу, налог платить не нужно (при норме в 60 квадратов на собственника каждому принадлежит всего по 50 квадратов).

Размер налога привязан к минимальной зарплате и платится за прошлый год. Учитывать нужно ту минималку, которая была по состоянию на 1 января. Каждый квадрат излишней площади "стоит" до 1,5% минималки. То есть, если у вас квартира площадью 80 квадратов, за лишние 20 квадратов нужно платить:

в 2022-м (за 2021-й) – 1 800 грн (90 грн за квадрат)

в 2023-м (за 2022-й) – 1 950 грн (97,5 грн за квадрат)

в 2024-м (за 2023-й) – 2 010 грн (100,5 грн за квадрат)

в 2025-м (за 2023-й) – 2 130 грн (106,5 грн за квадрат)

То есть в следующем году налог за квартиру площадью 80 квадратов вырастет примерно на 60 грн. А еще через год – на 120 грн. Квитанция с уведомлением о необходимости заплатить должна прийти к 1 июля, а заплатить нужно до 31 августа. Однако из-за проблем с реестрами может быть ситуация, когда вы должны заплатить налог, а квитанция вам не пришла. Поэтому в следующем году могут прислать квитанцию сразу через два года.

Как сообщал OBOZ.UA, за подозрительные операции блокируют и карточки физических лиц. К примеру, финансовые учреждения замораживают счета после подозрительных переводов, если клиент не смог документально подтвердить происхождение средств. В то же время все чаще штрафуют и банки: за то, что они не слишком тщательно проверяли своих клиентов и пропустили нарушения.

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