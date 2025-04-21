Украинцы снова смогут получить более 10 тыс. гривен: кому выплатят деньги

Украинцы, пострадавшие от войны, снова могут получить финансовую помощь от Норвежского совета по делам беженцев (NRC). Но выплату в размере 10,8 тыс. гривен получат только те, кто подал заявку раньше этого же года и относится к самым уязвимым категориям

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Как пояснили в NRC, таким образом продолжится реализация программы, которую приостановили в начале года. Теперь NRC имеет возможность выполнить обязательства перед частью людей, подавших заявки в период с 20 по 29 января 2025 года. Причем объем финансирования, доступного для нынешнего раунда, будет существенно меньше, чем планировалось изначально, поскольку благотворители не смогут помочь такому количеству людей, как предполагалось изначально.

"Помощь будет сосредоточена на наиболее уязвимых домохозяйствах, проживающих на прифронтовых территориях. Денежные переводы будут осуществляться в ближайшие недели. После завершения переводов NRC удалит все персональные данные участников, которые не были отобраны", – отметили в совете.

Повторно отправлять заявки не нужно – участников отберут из тех, кто уже направил их 20-29 января. Проверить свой обновленный статус можно с помощью инструмента самопроверки на NeedAid, куда можно будет войти с помощью кода заявки, полученного в январе в SMS-сообщении. Но даже если код не сохранился отобранным участникам все равно совершат перевод.

"Мы понимаем, что это решение может вызвать беспокойство. Однако цель NRC - обеспечить справедливый и прозрачный процесс для тех, кто больше нуждается в помощи", - пояснили в организации.

Кому оказывается помощь

Программа ориентирована на поддержку лиц, проживающих в зонах боевых действий или вынужденно перемещенных. Приоритет отдается домохозяйствам, пострадавшим от военных действий. Основные критерии оценки заявки включают:

местонахождение – проживание в регионах, близких к линии фронта;

– проживание в регионах, близких к линии фронта; статус перемещения – внутренне перемещенные лица (ВПЛ) получают преимущество;

– внутренне перемещенные лица (ВПЛ) получают преимущество; состав семьи и последствия войны – домохозяйства, имеющие значительные убытки из-за войны, будут иметь больший шанс на выплату.

Особенностью программы этого года является то, что заявители должны находиться в пределах международно признанных границ Украины по состоянию на 1991 год.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине планируют переписать правила для переселенцев, обновив процедуру регистрации и взаимодействия с государственными сервисами. Изменения вступят в силу менее чем за 2,5 месяца – 1 июля.

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