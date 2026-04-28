Украинцы "скормили" банкоматам сувенирные деньги на 2 млн гривен: где действовали мошенники

Украинские правоохранители разоблачили масштабную мошенническую схему, участники которой пополняли банковские счета через банкоматы сувенирными купюрами. В результате одному из банков был нанесен ущерб почти на 2 млн грн.

Об этом сообщили в Закарпатской областной прокуратуре. В преступную группу входили шестеро жителей Мукачево, которые, кроме своего родного города, действовали также в Сваляве и Хусте.

Как действовала схема

Участники действовали заранее спланировано и согласовано. Они использовали специально изготовленные бумажные "сувенирные" купюры, которые внешне имитировали настоящие банкноты трех номиналов:

200 грн;

500 грн;

1000 гривен.

Злоумышленники систематически пополняли счета через банкоматы, используя фальшивые деньги, а иногда – по несколько транзакций подряд. За одно пополнение на счет вносили 30-200 тыс. грн.

После зачисления "средств" на счета фигуранты оперативно снимали уже реальные деньги в других терминалах или переводили их на другие карты для дальнейшего вывода. Для конспирации использовали как собственные счета, так и счета посторонних лиц.

Всего в течение марта были осуществлены десятки таких транзакций через 4 банкомата. Общая сумма нанесенного банку ущерба составляет около 1,93 млн грн – их успели изъять до того, как они попали в оборот.

Что известно о преступниках

В схеме участвовали шестеро мукачевцев – четыре мужчины и две женщины. Они распределили обязанности: некоторые отвечали за внесение средств через банкоматы, а остальные – за дальнейший вывод и распределение денег.

В рамках уголовного производства правоохранители провели 10 санкционированных обысков в Мукачево и Мукачевского района, в результате чего было изъято:

банковские карты;

мобильные телефоны;

другие вещественные доказательства.

Злоумышленникам уже сообщили о подозрении по ч. 4, 5 ст. 190 и ч. 2 ст. 209 УК Украины – мошенничество в особо крупных размерах и легализация средств, полученных преступным путем. Кроме того, им уже избрали меры пресечения:

пяти подозреваемым – содержание под стражей с альтернативой залога до 2 млн грн (в зависимости от роли в схеме);

до 2 млн грн (в зависимости от роли в схеме); одной фигурантке – ночной домашний арест (прокуратура обжалует это решение).

Сейчас проверяется возможная причастность других лиц и устанавливается происхождение сувенирных купюр. В то же время уверяется, что техническая уязвимость банкоматов, которые использовали злоумышленники, уже была устранена – банк обновил программное обеспечение и усилил механизмы проверки банкнот.

