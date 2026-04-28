Украинцы "скормили" банкоматам сувенирные деньги на 2 млн гривен: где действовали мошенники
Украинские правоохранители разоблачили масштабную мошенническую схему, участники которой пополняли банковские счета через банкоматы сувенирными купюрами. В результате одному из банков был нанесен ущерб почти на 2 млн грн.
Об этом сообщили в Закарпатской областной прокуратуре. В преступную группу входили шестеро жителей Мукачево, которые, кроме своего родного города, действовали также в Сваляве и Хусте.
Как действовала схема
Участники действовали заранее спланировано и согласовано. Они использовали специально изготовленные бумажные "сувенирные" купюры, которые внешне имитировали настоящие банкноты трех номиналов:
- 200 грн;
- 500 грн;
- 1000 гривен.
Злоумышленники систематически пополняли счета через банкоматы, используя фальшивые деньги, а иногда – по несколько транзакций подряд. За одно пополнение на счет вносили 30-200 тыс. грн.
После зачисления "средств" на счета фигуранты оперативно снимали уже реальные деньги в других терминалах или переводили их на другие карты для дальнейшего вывода. Для конспирации использовали как собственные счета, так и счета посторонних лиц.
Всего в течение марта были осуществлены десятки таких транзакций через 4 банкомата. Общая сумма нанесенного банку ущерба составляет около 1,93 млн грн – их успели изъять до того, как они попали в оборот.
Что известно о преступниках
В схеме участвовали шестеро мукачевцев – четыре мужчины и две женщины. Они распределили обязанности: некоторые отвечали за внесение средств через банкоматы, а остальные – за дальнейший вывод и распределение денег.
В рамках уголовного производства правоохранители провели 10 санкционированных обысков в Мукачево и Мукачевского района, в результате чего было изъято:
- банковские карты;
- мобильные телефоны;
- другие вещественные доказательства.
Злоумышленникам уже сообщили о подозрении по ч. 4, 5 ст. 190 и ч. 2 ст. 209 УК Украины – мошенничество в особо крупных размерах и легализация средств, полученных преступным путем. Кроме того, им уже избрали меры пресечения:
- пяти подозреваемым – содержание под стражей с альтернативой залога до 2 млн грн (в зависимости от роли в схеме);
- одной фигурантке – ночной домашний арест (прокуратура обжалует это решение).
Сейчас проверяется возможная причастность других лиц и устанавливается происхождение сувенирных купюр. В то же время уверяется, что техническая уязвимость банкоматов, которые использовали злоумышленники, уже была устранена – банк обновил программное обеспечение и усилил механизмы проверки банкнот.
