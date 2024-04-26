Украинцы рискують потерять до 50% пенсии: кому это грозит

Украинские пенсионеры рискуют потерять от 20% до 50% выплат по решению суда. Это возможно в случае наличия долгов, которые пенсионер не в состоянии погасить иным образом.

Об этом говорится в разъяснении Министерства юстиции. "Мерами принудительного исполнения решения суда в том числе является обращение взыскания на заработную плату, пенсию, стипендию, иной доход должника. Удержание из таких выплат осуществляется в случае отсутствия у должника средств на счетах в банках или других финансовых учреждениях, отсутствия или недостаточности имущества должника для покрытия в полном объеме подлежащих взысканию сумм, а также в случае выполнения решений о взыскании периодических платежей", – объяснили в ведомстве.

В таких случаях суд принимает решение об отчислении на покрытие долга части пенсионных выплат в течение определенного периода до полного погашения задолженности. Взыскать часть пенсии, например, могут из-за долгов по коммунальным услугам в случае обращения их поставщика в суд.

Законом при этом установлены лимиты на взыскание, то есть "отобрать" всю сумму пенсии у должника не могут. На покрытие долгов предусмотрены отчисления не более 50% от размера пенсии на:

содержание членов семьи (алименты);

возмещение ущерба от хищения имущества предприятий, учреждений и организаций;

возмещение ущерба, причиненного увечьем или другим повреждением здоровья, а также в связи со смертью потерпевшего;

возврат переплаченных сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях.

По всему другим видам взыскания забирать в счет оплаты долга можно не более 20% от размера пенсионных выплат. Размер отчислений рассчитывается из суммы, остающейся после удержания всех налогов, сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине упростят получение пенсий для тех, кто жил и работал за границей. Также смогут получать пенсию граждане, которые после начала полномасштабной агрессии России переехали на подконтрольную Украине территорию с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой и Луганской областей.

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