Украинцы рискуют получить в магазинах фальшивые гривни: какие купюры самые опасные
Обнаруженные в Украине перед полномасштабной войной фальшивые гривни представляли определенную угрозу торговым заведениям. Причина – мошенники достаточно качественно имитировали ультрафиолетовую защиту, следовательно, такие деньги могли пропускать на кассах во время проверки с использованием ультрафиолетовых детекторов. Соответственно, украинцы могли получить такие купюры и на сдачу. Чаще же фальшивомонетчики пытаются подделать купюры высоких номиналов 200 и 500 грн.
Об этом рассказал начальник управления организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения НБУ Валерий Строчков, передает The Page. Он отметил: банковской системе же такие деньги не угрожали.
"В течении большой войны никаких форс-мажоров с поддельными гривнами не было. Ситуация остается стабильной и контролируемой", – сказал Строчков, отметив: на это повлияла, в частности, высокая защита гривневых купюр.
Дело в том, что в настоящее время в обращении преобладают банкноты четвертого поколения с усиленной системой защиты. Их Нацбанк ввел в обращение в 2015-2020 годах. И хотя мошенники изредка пытаются подделывать такие купюры, фальшивки получаются низкокачественными "и рассчитаны на рассеянность граждан и кассовых работников".
"Для банкнот высоких номиналов – 100, 200, 500 и 1000 грн, – которые злоумышленники чаще всего пытаются подделать, применяют инновационные оптически-сменные элементы. Их гражданам легко проверить, а злоумышленникам очень сложно воспроизвести", – обяснил Строчков.
Сколько нашли фальшивок
В передвоенный 2021 год НБУ изъял почти 21 тыс. поддельных купюр на 8,2 млн грн. По словам Строчкова, преимущественно это были банкноты:
- 500 грн образца 2006 года – 59% от общего количества изъятых из оборота подделок;
- 200 грн образца 2007 года – 31%.
Как сообщал OBOZREVATEL, также украинцы рискуют получить фальшивые доллары. Чаще всего мошенники подделывают купюры больших номиналов.
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