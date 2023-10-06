Украинцы рискуют получить в магазинах фальшивые гривни: какие купюры самые опасные

Обнаруженные в Украине перед полномасштабной войной фальшивые гривни представляли определенную угрозу торговым заведениям. Причина – мошенники достаточно качественно имитировали ультрафиолетовую защиту, следовательно, такие деньги могли пропускать на кассах во время проверки с использованием ультрафиолетовых детекторов. Соответственно, украинцы могли получить такие купюры и на сдачу. Чаще же фальшивомонетчики пытаются подделать купюры высоких номиналов 200 и 500 грн.

Об этом рассказал начальник управления организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения НБУ Валерий Строчков, передает The Page. Он отметил: банковской системе же такие деньги не угрожали.

"В течении большой войны никаких форс-мажоров с поддельными гривнами не было. Ситуация остается стабильной и контролируемой", – сказал Строчков, отметив: на это повлияла, в частности, высокая защита гривневых купюр.

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Дело в том, что в настоящее время в обращении преобладают банкноты четвертого поколения с усиленной системой защиты. Их Нацбанк ввел в обращение в 2015-2020 годах. И хотя мошенники изредка пытаются подделывать такие купюры, фальшивки получаются низкокачественными "и рассчитаны на рассеянность граждан и кассовых работников".

"Для банкнот высоких номиналов – 100, 200, 500 и 1000 грн, – которые злоумышленники чаще всего пытаются подделать, применяют инновационные оптически-сменные элементы. Их гражданам легко проверить, а злоумышленникам очень сложно воспроизвести", – обяснил Строчков.

Сколько нашли фальшивок

В передвоенный 2021 год НБУ изъял почти 21 тыс. поддельных купюр на 8,2 млн грн. По словам Строчкова, преимущественно это были банкноты:

500 грн образца 2006 года – 59% от общего количества изъятых из оборота подделок;

200 грн образца 2007 года – 31%.

Как сообщал OBOZREVATEL, также украинцы рискуют получить фальшивые доллары. Чаще всего мошенники подделывают купюры больших номиналов.

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