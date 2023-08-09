Украинцы рассказали, собираются ли вернуться из Польши: какого возраста и сколько человек останутся за границей

Из Польши в Украину планируют вернуться около 47% беженцев. При этом чем младше беженцы, тем больше среди них тех, кто не собирается возвращаться домой.

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Об этом говорится в данных исследования "Граждане Украины на польском рынке труды. Новые вызовы и перспективы". Исследования провели специалисты Миграционной платформой EWL, Фонд EWL и Центр Восточноевропейских студий Варшавского Университета.

Ранее сообщалось, что треть украинских беженцев хочет остаться в Польше минимум на год или на всегда. 47% выразили намерение вернуться в Украину перед или сразу после окончания войны. Средний возраст беженцев, планирующих задержаться в Польше – 34,3 года. Тех, кто хочет вернуться в Украину – 38,2 лет.

Причем почти вдвое больше украинцев младшего возраста от 18-25 года намерены остаться в Польше надольше (21% против 12%). Также на 13% больше граждан Украины в возрасте 36-45 лет декларируют намерение остаться в Польше, чем вернуться в Украину. В 3,5 раза больше украинских беженцев в возрасте от 45 лет собираются вернуться домой (12% против 5%), а также на 10% больше в возрасте 26-35 лет желают вернуться (26% против 36%).

79% украинских беженцев, желающих остаться в Польше, работают. Из них 24% - по специальности и более половины выполняют работу ниже квалификаций (52%).Среди тех, кто хочет вернуться в Украину процент трудоустроенных украинцев ниже – 65%. Среди них несколько меньше лиц, работающих ниже квалификаций (46%) и так же 24% имеют работу соответственно специальности.

"После полномасштабного вторжения в первые месяцы войны именно с севера, центра и юга выезжало больше всего украинцев в Польшу. Ныне северные области Украины свободны, поэтому все больше украинцев возвращается домой или ждет момента окончания войны, чтобы вернуться", - объясняет Мария Кузенко, руководитель отдела легализации Миграционной платформы EWL

Эксперты также сравнили, что мотивирует украинских беженцев оставаться в Польши и возвращаться в Украину. Наличие друзей и знакомых в Польше, доброжелательное отношение поляков и культурная близость, а также система образования, возможность легче найти работы и доступ к социальным льготам являются основными причинами, побуждающими остаться в Польше украинцев в год или навсегда.

Опрос среди граждан Украины, проживающих в Польше, проводился 4-13 марта 2023 года по прямому F2F-интервью в нескольких городах Польшина выборке N=500 совершеннолетних граждан Украины, как довоенных мигрантов, так и беженцев из Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Румынию все еще пускают украинских беженцев даже без заграничного паспорта, кроме того, каждому выдают 200 евро на взрослого и 300 евро на ребенка. В результате эта страна стала одной из самых популярных среди беженцев.

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