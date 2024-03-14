Украинцы получают почти по 600 грн доплаты к пенсиям: кто может рассчитывать

В Украине пенсионеры, достигшие определенного возраста, имеют право на доплаты к выплатам. Максимальный размер такой доплаты составляет 570 грн. На доплаты могут претендовать вышедшие на заслуженный отдых украинцы, достигшие 70-летия и имеющие пенсию не более 10,3 тыс. грн.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины. По достижении определенного возраста украинцы могут ожидать повышения своих пенсионных выплат. Например, пенсионерам, которым исполнилось 70 лет, предоставляется возможность получать дополнительные суммы к пенсии ежемесячно.

Эти надбавки будут расти вместе с возрастом пенсионера. На сегодняшний день, в марте 2024 года, установлены следующие размеры возрастных доплат к пенсии:

для лиц, которым исполнилось 70 лет , прибавка может составлять до 300 гривен;

, прибавка может составлять до 300 гривен; для тех, кому исполнилось 75 лет , она может составлять до 456 гривен;

, она может составлять до 456 гривен; для лиц в возрасте от 80 лет – до 570 гривен.

Однако следует помнить, что общая сумма пенсии не должна превышать 10 340,35 гривен. Кроме того, если лицу от 70 до 75 лет начислено 300 гривен, то после достижения 75 лет он получит дополнительно разницу между 300 и 456 гривнами.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут уже сейчас узнать размер будущей пенсии на пенсионном портале. Следует учитывать, что чем дольше до пенсии, тем больше времени повысит ее будущий размер.

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