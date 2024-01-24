Украинцы обязаны заполнить декларации и доплатить налоги: кому и сколько

В Украине с января 2024-го все граждане обязаны подавать декларации и доплачивать налоги за некоторые доходы, которые получили в прошлом году. Например, заплатить нужно за доход от аренды или дополнительную прибыль от занятия предпринимательской деятельностью.

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Об этом говорится в сообщении Главного управления ГНС в Одесской области. Платить дополнительно (и декларировать) нужно доходы:

получены отдельные виды доходов, не облагаемых налогом при выплате, но они не освобождены от налогообложения в соответствии с пп. 168.1.3 НКУ (суммы задолженности, по которым истек срок позывной давности; нецелевая благотворительная помощь сверх установленной нормы; дополнительное благо и т.п.);

полученные доходы от лица, не являющегося налоговым агентом согласно пп. 168.2.1 НКУ (наследство; подарки; доходы от аренды имущества другому физическому лицу, доходы от операций по продаже (обмену) движимого и недвижимого имущества, в случаях предусмотренных НКУ и т.п.);

иностранные доходы (пп. 170.11.1 НКУ);

Также декларацию подают:

физлица, получающие доходы от предпринимательской деятельности, кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения (ст. 177 НКУ);

физлица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность (ст. 178 НКУ);

иностранцы, которые по результатам отчетного года приобрели статус резидента Украины, должны отразить доходы с источником их происхождения в Украине и иностранные доходы (пп. 170.10.4 НКУ);

плательщики налога – резиденты, выезжающие за границу на постоянное место жительства.

В то же время НКУ предоставляет налогоплательщику возможность подать налоговую декларацию, если такой налогоплательщик имеет право на получение налоговой скидки, и вернуть излишне уплаченный налог.

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