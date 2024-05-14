Украинцы обязаны заплатить налоги за квартиры, которые давно купили: платежка придет за каждый "лишний" квадрат

Украинцы до 1 июля получат платежки за недвижимость от налоговой. Платить нужно за квартиры и дома, площадь который превышают установленную норму. При этом плата взимается за каждый лишний квадратный метр.

Так, норма для квартиры составляет 60 квадрат. А для дома – 120 квадратных метров. Об этом идет речь в сообщении Государственной налоговой службы.

Если есть и дом и квартира, "норма" жилья увеличивается до 180 кв. метров. Ставка налога на недвижимость устанавливается органами местного самоуправления в зависимости от типа объектов и их местонахождение в процентах к минимальной заработной плате, установленной на 1 января отчетного года, и не может превышать 1,5 процента за 1 кв. метр.

Поскольку в 2024 году налог начисляется за отчетный 2023 год, то ставка налога рассчитывается исходя из минимальной заработной платы, установленной на 01.01.2023, которая составляла 6 700 гривен (таким образом, максимальная ставка за квадратный метр не может превышать 100,5 грн (6 700×1,5 проц.).

Следовательно, сумма налога зависит от ставки налога, установленной соответствующим местным советом по местонахождению каждого объекта недвижимости и общей площади таких объектов.

Так, например, у физического лица находится в собственности квартира в Киеве общей площадью 65 квадратных метров. Сумма налога рассчитывается как произведение общей площади квартиры, уменьшенной на 60 кв. м и ставки налога, которая составляет 1,5 процента (100,5 грн за метр квадратный).

Расчет суммы налога:

(65-60)×100,5 = 502,5 гривен

Как ранее писал OBOZ.UA, в Польше почти 5 тысяч украинцев работают нелегально. По данным Национальной инспекции труда, в 2023 году их количество значительно выросло.

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