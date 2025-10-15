Украинцы находят в кошельках доллары со штампом: принимают ли их банки и обменники

Украинцы, которые часто сталкиваются использованием валюты – в частности долларов, – могли видеть на купюрах штампы. Банки и обменники могут отказываться принимать такие банкноты, поскольку это является признаком повреждения.

Как ранее сообщали в Национальном банке Украины, до октября 2023 года оттиски штампов и печатей, общая площадь которых не превышает 200 кв. мм, относились к признакам незначительного износа. Но с тех пор Нацбанк отказался от этого понятия и обязал банки на финорганизации обменивать такие купюры.

Это происходит по принципу инкассо и требует уплаты комиссии. В этом случае банк принимает поврежденные иностранные банкноты и направляет их в зарубежный банк-эмитент. Это делается для:

Проверки подлинности купюры.

Принятия решения об обмене.

Для этого нужно обратиться в любой украинский банк, который осуществляет операции с соответствующей иностранной валютой. Но комиссию придется оплатить независимо от результата рассмотрения – даже если банк-эмитент откажется принимать купюры.

Откуда берутся штампы на долларах

Штампы могут появиться на банкноте по нескольким причинам. Самыми распространенными являются следующие:

в странах Африки используют печати, чтобы точно убедиться в подлинности долларов;

существует мнение, что такие штампы используют или мошенники, или даже правоохранители;

иногда таким образом валюте метит казино;

также штампы могут быть контрольными отметками Центробанков.

Можно ли обменять старые доллары

В то же время, подчеркивается, для обмена валюты старого образца и специфического номинала сперва следует проверить, не потеряла ли банкнота платежную способность. Сделать это можно на сайте центрального банка страны, которой принадлежит валюта. Ведь:

В некоторых случаях такая валюта может быть обменяна в любом обменном пункте.

"Например, в случае с банкнотой 500 евро или долларами США, напечатанными после 1914 года, которые остаются платежными средствами", – рассказали в Нацбанке.

Однако в других случаях валюту можно обменять только в центральных банках стран-эмитентов.

Как сообщал OBOZ.UA, также банки, обменники, а также магазины и другие юридические лица могут не принимать некоторые гривневые купюры, причем на "законных" основаниях. Дело в том, что действующие правила позволяют им отказываться от приема испорченных или сильно загрязненных купюр.

