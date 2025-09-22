Какие гривни не получится сдать в обменники и банки: что обязательно нужно проверить

Украинские банки, обменники, а также магазины и другие юридические лица могут не принимать некоторые гривневые купюры – причем, на "законных" основаниях. Дело в том, что ведь действующие правила позволяют им отказываться от приема испорченных или сильно загрязненных купюр.

Об этом рассказали в НБУ. Там отметили, что речь идет о банкнотах, поврежденных огнем, водой, различными жидкостями или химикатами и т.д., площадь которых во время приема и обработки может стать меньше 55% первоначальной площади банкноты.

"Если повреждение двух или большего количества банкнот привело к их склеиванию (спеканию), то предъявителю банкнот не рекомендуется самостоятельно нарушать целостность группы склеенных банкнот", – объяснили в Нацбанке.

Вместе с тем, подчеркивается, если 55% общей площади банкноты неповреждены, банки обязаны провести их обмен. Причем все – без исключения.

Впрочем, отметили в Нацбанке, в некоторых случаях может потребоваться исследование национальной валюты. Его проводит сам регулятор – на бесплатной основе.

"По результатам этих исследований, клиентам возмещается соответствующая сумма денежных знаков национальной валюты, признанных действительными и платежными. Если по результатам исследования банкноты будут признаны поддельными или поврежденными во время чрезвычайного режима, они будут изъяты из обращения без возмещения их стоимости", – рассказали в НБУ.

Кроме того, могут отказать в приеме купюр, загрязненных химическими и радиоактивными веществами. А также любыми токсичными органическими субстанциями, влияющими или которые при определенных условиях, могут негативно влиять на здоровье.

В то же время, подчеркивается: обменять загрязненные химическими, радиоактивными и токсическими веществами гривни все же можно – в территориальных подразделениях Нацбанка. Однако только при наличии документа о проведении:

Дезинфекции.

Дезактивации банкнот.

