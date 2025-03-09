Украинцы начали получать проиндексированные выплаты: сколько средств на это выделили и не будет ли задержек

В этом году на индексацию пенсий в Украине предусмотрено 57,5 миллиарда гривен, из которых 35,2 миллиарда будут предоставлены из средств соцстраха, а 22 миллиарда – из государственного бюджета. Задержки в выплатах не предусматриваются, а все пенсии будут выплачены вовремя, как и указано в графике.

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Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона. "Пенсионеры уже начали получать повышенные пенсионные выплаты. С 4 марта первые украинцы получили уже проиндексированные пенсии. В целом по состоянию на сейчас (на 6 марта) мы уже выплатили пенсии 2,5 миллионам человек, и на эту повышенную пенсию было направлено практически 20 миллиардов гривен", – отметила Жолнович.

В общей сложности на индексацию пенсий предусмотрено 57,5 миллиарда гривен. Из которых:

35,2 миллиарда гривен будут зарезервированы за счет средств социального страхования;

22 миллиарда гривен поступят из государственного бюджета.

Эти средства позволяют провести индексацию для всех пенсионеров страны без задержек и обеспечить своевременно заработанные выплаты. Министр социальной политики заявила, что никаких задержек или недоплат не будет.

"На эти расходы у нас полностью средства есть. Поэтому никаких задержек или недоплат, или каких-то других вещей, которые бы не позволили пожилым людям получать свои вовремя заработанные выплаты, нет. Мы все будем выплачивать по графику с учетом индексации", – добавила Жолнович.

Индексация пенсий – важный этап обеспечения социальной стабильности в Украине. В условиях экономических трудностей и высокой инфляции повышение пенсий помогает сохранить покупательскую способность пенсионеров и стабилизирует уровень жизни наиболее уязвимой части населения. Благодаря таким мерам государство поддерживает социальное равновесие даже в условиях сложной экономической ситуации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с 35 годами стажа и зарплатой в 10 тыс. грн можно получить пенсию в размере 2428 грн. При достижении 65 лет выплата составит до 40% минималки (сейчас это 3200 грн).

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