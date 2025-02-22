Какую пенсию можно получить с зарплатой в 10 тысяч гривен: цифра удивит

В Украине с 35 годами стажа и зарплатой в 10 тыс. грн можно получить пенсию в размере 2428 грн. При достижении 65 лет выплата составит до 40% минималки (сейчас это 3200 грн).

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Как подсчитал OBOZ.UA, с зарплатой в 10 тыс. грн и 35 лет стажа можно рассчитывать на пенсию в размере всего около 2423 грн. Так, Пенсионный фонд Украины опубликовал обновленную статистику средних зарплат, с которых уплачены взносы. Этот показатель влияет и на размер выплат.

Так, украинцы, которые выходят на пенсию в 2025-м, будут получать выплату, в которой будет учтена средняя зарплата за три года в размере 15 056 грн.

Какие пенсии получат украинцы

2,7 млн пенсионеров получают до 3 тыс. грн пенсии. Еще 1,8 млн – от 3 тыс. до 4 тыс. грн и 1,9 млн пенсионеров – от 4 тыс. до 5 тыс. грн. Следовательно, на сумму до 5 тыс. грн получают 6,4 млн пенсионеров (62,1% от общего количества).

В то же время фактический прожиточный минимум для потерявшего трудоспособность человека составляет уже более 6,5 тыс. человек. грн. То есть все украинские пенсионеры, которые получают меньше указанной суммы, находятся за чертой бедности.

Напомним, в Украине с 1 марта ориентировочно на 10% (точная цифра еще не известна) повысят большинство пенсий. Прибавку в размере от 1100 грн получат те, у кого сейчас есть пенсия, рассчитанная по формуле, в размере 11 тыс. грн. грн. При этом при пенсии в размере до 5 тыс. грн (большинство пенсионеров) прибавка будет до 500 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в результате реформы 2017 года все будущие пенсии снизили почти на треть. В настоящее время украинец со средней зарплатой (18,8 тыс. грн.) и полным стажем может претендовать на пенсию в размере всего 4,7 тыс. грн.

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