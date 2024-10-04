Украинцы могут заработать на старой монете 40 тысяч: как выглядит

Собственники памятной монеты "Самолет Ан-225 "Мрія" могут заработать на ней большие деньги. К примеру, версию монеты номиналом в 20 грн ныне продают на специализированных площадках по 40 000 грн.

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Об этом рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: такая же монета, только номиналом 5 грн, стоит около 5 000 грн.

"Но стоит еще учесть и важные нюансы специализированных коллекционных площадок. Продавец всегда ставит максимальную цену, но из-за функции "сделать предложение" покупатель всегда может немного поторговаться относительно конечной цены понравившейся потенциальной покупки монеты", – отметил Козырев.

Он напомнил: обе версии монеты были выпущены в обращение 30 апреля 2002 года. При этом:

Монета в 5 грн отчеканена из нейзильбера (сплава меди, никеля и цинка) тиражом в 30 тыс. штук.

Номиналом 20 грн сделана из серебра 925 пробы. Чистый вес серебра – 62,2 грамма. Тираж – 2 тыс. штук.

"События 2022 года превратили ее в мечту для любого уважающего себя коллекционера. Нападение РФ на Украину и уничтожение самолета "Мрия" в начале войны оказали серьезное влияние на популярность монеты и, соответственно, на стоимость. Даже несмотря на большой тираж, повышенный спрос также пользуется и монетой в нейзильбере", – рассказал Козырев.

При этом он подчеркнул: эта монета очень ликвидна, "что всегда важно при любой подобной инвестиции". Однако если необходимо быстро закрыть вопрос с ее продажей, "придется сбросить 5-15% от первоначальной цены".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк возобновил работу касс для операций с инвестиционными монетами. Так, с 1 октября регулятор перезапустил, в частности, покупку у граждан инвестиционных монет Украины.

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