Украинцы могут продать старые копейки за большие деньги: какие монеты ценятся и сколько стоят

За некоторые старые украинские монеты коллекционеры заплатят большие деньги. Дело в том, что ввиду своих особенностей те считаются ценными. При этом номинал роли не играет: много заплатить могут как за самые мелкие копейки, так и самые крупные.

Так, от 10 000 до 18 000 грн, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", можно выручить на аукционах за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк. Их отличают:

тонкий средний зуб тризуба;

замкнутые пятое и седьмое зерна третьего колоса.

А за 25 копеек 1992 года разновидности 3ГАм могут заплатить 20 000 грн. Распознать же их можно по:

толстому среднему зубу тризуба;

отсутствию черенков в гроздьях №4 и 8.

За 1 копейку 1992 года разновидности 1.11АЕ на специализированных аукционах могут заплатить от 4 000 до 14 000 грн. Распознать такую монету можно по:

округлой верхушке правого верхнего листа;

большим ягодам.

Впрочем, отмечается, в обращении чаще всего встречались монеты похожей разновидности 1.11АА – с маленькими ягодами на реверсе (обратной стороны). Однако, подчеркивается, такие копейки ничего не стоят.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все: только выпущенные в 2003-2007 годах. За счет этого в регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении.

