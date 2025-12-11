УкраїнськаУКР
Украинцы могут продать старые копейки за большие деньги: какие монеты ценятся и сколько стоят

Роман Костюченко
За такие монеты коллекционеры заплатят тысячи гривен

За некоторые старые украинские монеты коллекционеры заплатят большие деньги. Дело в том, что ввиду своих особенностей те считаются ценными. При этом номинал роли не играет: много заплатить могут как за самые мелкие копейки, так и самые крупные.

Так, от 10 000 до 18 000 грн, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", можно выручить на аукционах за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк. Их отличают:

  • тонкий средний зуб тризуба;
  • замкнутые пятое и седьмое зерна третьего колоса.
За такие 10 копеек заплатят большие деньги

А за 25 копеек 1992 года разновидности 3ГАм могут заплатить 20 000 грн. Распознать же их можно по:

  • толстому среднему зубу тризуба;
  • отсутствию черенков в гроздьях №4 и 8.
За 25 копеек 1992 года разновидности 3ГАм могут заплатить 20 000 грн

За 1 копейку 1992 года разновидности 1.11АЕ на специализированных аукционах могут заплатить от 4 000 до 14 000 грн. Распознать такую монету можно по:

  • округлой верхушке правого верхнего листа;
  • большим ягодам.

Впрочем, отмечается, в обращении чаще всего встречались монеты похожей разновидности 1.11АА – с маленькими ягодами на реверсе (обратной стороны). Однако, подчеркивается, такие копейки ничего не стоят.

Как распознать ценную копейку

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все: только выпущенные в 2003-2007 годах. За счет этого в регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении.

