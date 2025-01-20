Украинцы могут продать старые гривни за большие деньги: какие банкноты дорого стоят

Бракованные гривневые купюры могут принести украинцам немалые деньги. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров, а потому те готовы платить за такие деньги тысячи гривен.

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К примеру, 100 грн 2014 года выпуска купили за 5 500 грн. Как рассказал автор объявления:

Купюра не имеет элемента SPARK.

Это – композиция из стилизованных изображений фрагментов кристаллической решетки и растительного орнамента, обладающая кинетическим эффектом. При изменении угла наклона банкноты на участках изображения наблюдаются постепенные переходы от золотистого цвета к нефритовому.

На банкноте виден след от чернил.

Также ценятся купюры-"перевертыши" – у них обратная сторона напечатана под углом 180 градусов к лицевой. К примеру, такие 20 грн 1992 года оценили в 4 500 грн.

А 5 грн 1992 года купили за 17 000 грн. Такая стоимость обусловлена их браком – на обратной стороне четко пропечатаны лишь орнамент и номер.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк выводит из оборота монеты, выпущенные до 2003 года – различных номиналов. Цель – оптимизация номинального ряда. Впрочем, разбогатеть на таких копейках не получится – из-за того, что они были выпущены большими тиражами и из обычных материалов, дорогими и коллекционными эти монеты не станут.

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