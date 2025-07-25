Украинцы могут продать старую гривню почти за 40 тысяч: как распознать ценную монету

Коллекционеры высоко ценят некоторые украинские монеты – в частности, отдельные разновидности 1 грн. Настолько, что готовы платить за них тысячи гривен.

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Так, за экземпляр 1992 года разновидности 1.1ААг могут заплатить, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", от 12 000 до 37 000 грн. Эту монету можно узнать по гладкому гурту без надписи.

"На монетах номиналом 1 грн 1992 года не было надписей на гурте, то есть гурт гладкий. Все это потому, что изначально не существовало инструментов для нанесения оптовой надписи. Позже специалисты монетного двора экспериментировали с нанесением надписей", – отмечают специалисты.

А за 1 грн 2001 года разновидности 1АДг можно выручить до 5 000 грн. Особенность этой монеты в том, что у нее гладкий гурт без надписей.

"Поскольку эта гривня редкая и дорогая, ее часто подделывают фальшивомонетчики. Они спиливают надписи на гурте в более дешевой гривне 2001 года. Проверяйте параметры монеты: у оригинала вес 6,8 г, диаметр 26 мм", – предупреждают специалисты.

Что НБУ сделает с монетами 1 и 2 грн

В то же время, дизайн монет в 1 и 2 грн в ближайшее время менять не будут. Причем даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Однако полностью от этой идеи в НБУ также не отказались – ожидается, что в будущем к этому вопросу там все же вернутся.

"К нам обращались и организации, и ассоциации людей с инвалидностью. ... Но, к сожалению, полномасштабная война поставила эту работу на паузу", – рассказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Он отметил: обсуждать изменение дизайна монет 1 и 2 грн могут начать после стабилизации ситуации в стране. Соответственно, через определенное время украинцы, скорее всего, увидят новый дизайн:

Либо одной из монет в 1 и 2 грн.

Либо же сразу обеих.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине выводят из оборота монеты, выпущенные до 2003 года. Таким образом НБУ намерен оптимизировать номинальный ряд. Украинцы же могут обменять такие копейки – времени есть до окончания военного положения и в течение еще трех месяцев после его прекращения.

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