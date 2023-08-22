Украинцы могут получить новую финансовую помощь: кто претендует на получение средств

Федеральное министерство иностранных дел Германии профинансирует новую помощь для украинцев. За средствами можно обращаться в благотворительные фонды "Благополучие детей" и Diakonie Katastrophenhilfe.

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Об этом говорится на портале Zayava Info. Получить деньги смогут семьи со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с 24 февраля 2023 года.

Среди условий – наличие несовершеннолетних детей и проживание в Киеве и области, а также если жилье было разрушено во время боевых действий. В случае, если семья подходит по критериям, материальная помощь будет выплачиваться в течение четырех месяцев. Размеры выплат пока неизвестны. Заявки можно подавать до 15 сентября.

Чтобы присоединиться к программе, нужно заполнить специальную форму по ссылке. В то же время сам факт регистрации еще не является гарантией того, что дадут право на денежную помощь, поскольку будут принимать во внимание доходы и состояние семьи. В заявлении необходимо указать следующую информацию:

состав и доход семьи;

в какой помощи нуждается семья.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, по окончании COVID-пандемии в Украине Ощадбанк с 1 сентября возобновляет проведение физической идентификации пенсионеров и получателей соцпомощи. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В случае ее непрохождения выплата средств будет остановлена.

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