Украинцы могут получить большие деньги, продав монеты "из кармана": как выглядят

Украинцы могут хорошо заработать, продав залежавшиеся в старых вещах или кошельках монеты. Дело в том, что некоторые из таких копеек имеют определенные особенности, что делает их желанной целью для коллекционеров.

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К примеру, за 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг, по данным ресурса "Монеты-ягодки", можно получить от 4 000 грн до 11 000 грн. Эту монету отличают:

средний зуб трезуба – он толстый;

рисунок – 17,7 мм;

гроздь №1 – имеет 4 ягоды, а пятая ягода слилась с венком;

гурт – гладкий.

За 1 грн 2001 года разновидности 1АДг можно выручить до 5 000 грн. Особенность этой монеты в том, что у нее гладкий гурт без надписей.

"Поскольку эта гривня редкая и дорогая, ее часто подделывают фальшивомонетчики. Они спиливают надписи на группе в более дешевой гривне 2001 года. Проверяйте параметры монеты: у оригинала вес 6,8 г, диаметр 26 мм", – предупреждают специалисты.

От 10 000 грн до 18 000 грн можно выручить на аукционах за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк. Ее отличают:

средний зуб трезуба – острый, узкий;

пятое и седьмое зерно третьего колоса – замкнуто;

гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника;

гурт с крупной насечкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, дорого можно продать и 25 копеек. В частности, за монету 1992 года разновидности 4БАМ могут заплатить за 3000-5000 грн.

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