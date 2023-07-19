Украинцы могут получить большие деньги, продав монеты "из кармана": как выглядят
Украинцы могут хорошо заработать, продав залежавшиеся в старых вещах или кошельках монеты. Дело в том, что некоторые из таких копеек имеют определенные особенности, что делает их желанной целью для коллекционеров.
К примеру, за 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг, по данным ресурса "Монеты-ягодки", можно получить от 4 000 грн до 11 000 грн. Эту монету отличают:
- средний зуб трезуба – он толстый;
- рисунок – 17,7 мм;
- гроздь №1 – имеет 4 ягоды, а пятая ягода слилась с венком;
- гурт – гладкий.
За 1 грн 2001 года разновидности 1АДг можно выручить до 5 000 грн. Особенность этой монеты в том, что у нее гладкий гурт без надписей.
"Поскольку эта гривня редкая и дорогая, ее часто подделывают фальшивомонетчики. Они спиливают надписи на группе в более дешевой гривне 2001 года. Проверяйте параметры монеты: у оригинала вес 6,8 г, диаметр 26 мм", – предупреждают специалисты.
От 10 000 грн до 18 000 грн можно выручить на аукционах за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк. Ее отличают:
- средний зуб трезуба – острый, узкий;
- пятое и седьмое зерно третьего колоса – замкнуто;
- гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника;
- гурт с крупной насечкой.
Как сообщал OBOZREVATEL, дорого можно продать и 25 копеек. В частности, за монету 1992 года разновидности 4БАМ могут заплатить за 3000-5000 грн.
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