Украинцы могут получать объединенную соцпомощь: как и что для этого нужно

В Украине с 1 июля 2025 года заработала объединенная социальная помощь – теперь вместо нескольких выплат достаточно подать одну заявку. Сумма помощи зависит от состава семьи и доходов, а базовая величина для расчета составляет 4500 грн на ребенка или нетрудоспособного и 3150 грн на каждого совершеннолетнего.

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Об этом пишут юристы Безоплатной правовой помощи. Основная цель – упростить процесс для малообеспеченных семей, чтобы они не вынуждены были каждый раз оформлять различные справки и подавать многочисленные заявления в различные инстанции .

Кто имеет право на помощь

Новый формат социальной поддержки ориентирован прежде всего на семьи с низким доходом. Получить объединенную помощь могут:

малообеспеченные семьи;

одинокие матери;

многодетные семьи;

дети, чьи родители не платят алименты или их местонахождение неизвестно.

В то же время предусмотрен ряд ограничений, которые исключают право на помощь. Семья не сможет претендовать на выплату, если:

в ее составе есть трудоспособные лица, которые в течение последних 3 месяцев не работали, не учились и не проходили военную или альтернативную службу;

есть две квартиры или второе авто, которому меньше 15 лет;

на банковских счетах хранится более 100 тысяч гривен;

в течение последнего периода были финансовые операции на сумму более 100 тысяч гривен;

семья проживает на временно оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий.

Как рассчитывается размер выплаты

Сумма объединенной помощи рассчитывается индивидуально для каждой семьи. Она равна разнице между установленной базовой величиной для каждого члена семьи и фактическим среднемесячным доходом семьи. Важно понимать, что выплата не фиксированная – она зависит от конкретных обстоятельств семьи. Базовая величина составляет:

4500 грн – для первого члена семьи (уполномоченного представителя);

– для первого члена семьи (уполномоченного представителя); 3150 грн (70%) – для каждого совершеннолетнего члена семьи;

(70%) – для каждого совершеннолетнего члена семьи; 4500 грн – для детей до 18 лет и людей с инвалидностью І–ІІ группы.

Для лиц пенсионного возраста без необходимого страхового стажа базовая величина зависит от количества лет стажа. А именно:

до 10 лет – 2385 грн (53%);

10-20 лет – 2790 грн (62%);

20-30 лет – 3150 грн (70%);

более 30 лет – 3960 грн (88%).

Как оформить объединенную помощь

Для получения объединенной помощи нужно отказаться от всех других видов социальных выплат, которые семья получала ранее, это отмечается в заявлении при оформлении. Подать заявку можно двумя способами:

в электронной форме через приложение Дія;

через приложение Дія; в бумажной форме в любом подразделении Пенсионного фонда Украины, независимо от места жительства.

Обращается один уполномоченный представитель семьи, который подает документы и подписывает заявление вместе со всеми совершеннолетними членами семьи. Необходимые документы:

заявление о намерении получать объединенную социальную помощь;

заявление о назначении помощи с подписями всех совершеннолетних членов семьи.

На какой срок предоставляется помощь

Помощь назначается на 6 месяцев с возможностью автоматического продления еще на 6 месяцев, пока действует государственный проект. Выплата может осуществляться:

или одному уполномоченному представителю семьи;

или равными частями каждому совершеннолетнему члену семьи — по желанию семьи.

Когда могут прекратить выплаты

по заявлению семьи;

в случае смерти уполномоченного представителя;

при назначении других видов государственной помощи;

если были поданы ложные сведения или скрыта информация;

после дополнительной проверки со стороны Минфина, если выявлены несоответствия в предоставленных данных.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам из прифронтовых регионов могут предоставить единовременную помощь в размере 19 400 грн на приобретение печного топлива, но только тем, кто соответствует условиям и еще не получал другой помощи на отопление. Постановление обещают принять до 31 июля, а выплаты будут осуществлять за счет международных доноров.

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