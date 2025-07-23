Украинцам будут раздавать почти 20 тыс. грн на отопление: что известно о новой выплате

Украинцам из прифронтовых регионов могут предоставить единовременную помощь в размере 19 400 грн на приобретение печного топлива, но только тем, кто соответствует условиям и еще не получал другой помощи на отопление. Постановление обещают принять до 31 июля, а выплаты будут осуществлять за счет международных доноров.

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Об этом говорится в постановлении Министерства социальной политики, семьи и единства Украины. Основанием является проект Кабмина под названием "Некоторые вопросы оказания помощи населению в течение отопительного сезона на приобретение твердого печного бытового топлива".

Средства будут выделены за счет международных партнеров, а выплата рассчитана на весь сезон 2025/26 года. Утверждение постановления ожидается до 31 июля 2025 года, а некоторые общины уже начали готовиться к его реализации. По условиям проекта, денежную помощь смогут получить:

граждане, которые фактически проживают в домохозяйствах, отапливаемых твердым печным топливом;

жители 20-километровой зоны от линии соприкосновения или государственной границы с РФ;

жители территорий активных или возможных боевых действий, а также временно оккупированных населенных пунктов;

домохозяйства в таких областях, как: Сумская, Харьковская, Херсонская, Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская и Черниговская.

Помощь не предоставляется в отдельных случаях. К примеру если:

кто-то из членов домохозяйства уже получил помощь на отопление в любой форме в сезоне 2025/26;

на отопление в любой форме в сезоне 2025/26; заявитель не проживает фактически по адресу подачи документов;

пакет документов неполный или не соответствует критериям.

Процесс подачи максимально упрощен, но проводится исключительно онлайн. Например, в Добропольской громаде уже объявили прием заявок через электронную почту. К пакету документов нужно предоставить:

копию паспорта;

налоговый номер (РНУКПН);

документы, подтверждающие проживание в домохозяйстве;

справки о льготах (при наличии);

реквизиты банковского счета.

Выплаты будут осуществляться на счет в банке, наличные не предусмотрены. Согласно проекту, лица, которые были вынуждены покинуть место жительства после 1 июля 2025 года из-за боевых действий, не теряют права на помощь.

Им разрешено подать документы по новому месту жительства, если оно также подпадает под условия постановления. Постановление сейчас находится на этапе согласования, однако уже сейчас часть общин начала подготовку к выплатам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине планируют увеличить единовременную выплату при рождении ребенка до 50 тысяч грн и ввести ежемесячную помощь до 7000 грн. Семьи смогут выбрать между возвращением к работе или продолжением декрета с полным сохранением социальных гарантий.

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