Украинцев могут лишить права на наследство: какие причины и что нужно знать

Украинцы могут потерять право на наследство, если уклонялись от помощи наследодателю или совершили действия против него – покушение на жизнь или препятствование составлению завещания. Также наследство не получит тот, кто был лишен родительских прав или состоял в недействительном браке с наследодателем.

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Об этом сообщает Министерство юстиции Украины. Наследование – это важный юридический процесс, возникающий после смерти личности и предполагающий переход его имущества к наследникам.

В Украине вопрос наследования четко урегулирован Гражданским кодексом, определяющим как общий порядок получения наследства, так и исключения, когда лицо может быть полностью лишено этого права. Согласно статье 1223 Гражданского кодекса Украины, наследниками могут быть:

лица, указанные в завещании;

лица, определенные законом в случае отсутствия завещания или если завещание охватывает только часть наследственного имущества.

Однако даже при наличии завещания или родственных связей не все лица имеют безусловное право на наследство. Закон предусматривает четкий перечень обстоятельств, при которых наследник может быть отстранен от наследования. Согласно статье 1224 Кодекса, наследниками не могут быть лица, которые:

умышленно лишили жизни наследодателя или других наследников (исключение возможно, если завещатель знал о преступлении и все же назначил это лицо наследником);

(исключение возможно, если завещатель знал о преступлении и все же назначил это лицо наследником); препятствовали составлению или изменению завещания , способствуя таким образом собственному обогащению или обогащению других.

, способствуя таким образом собственному обогащению или обогащению других. родители, лишенные родительских прав и не восстановившие их на момент открытия наследства;

и не восстановившие их на момент открытия наследства; родственники, уклонявшиеся от исполнения обязанности содержать наследодателя (это устанавливается только в судебном порядке);

(это устанавливается только в судебном порядке); супруги, брак между которыми был признан недействительным (кроме исключительных случаев, когда лицо не знало о недействительности и суд признает его право на долю общего имущества).

Лицо также может быть отстранено от наследования по решению суда, если будет доказано, что оно не оказывало необходимой помощи наследодателю в период, когда тот находился в беспомощном состоянии из-за пожилого возраста, болезни или инвалидности. Эта норма особенно важна в случаях, когда родственники формально имеют право на наследство, но фактически не заботились о наследодателе, который может быть оценен судом как моральная непригодность к наследованию.

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