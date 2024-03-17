Украинцы могут остаться без стажа и пенсии: из-за каких ошибок могут отменить выплаты

Иногда из-за ошибок украинцы могут потерять часть стажа и остаться без пенсии. Важно обращать внимание на заполненные данные в трудовой книжке не только при получении пенсии, но и сразу, как устраиваетесь на работу

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины. Да, перечислены самые распространенные ошибки, которые могут возникнуть при оформлении трудовой книжки:

дата, название должности, название организации или предприятия, номер и дата приказа, подпись руководителя и его фамилию (ФИО), печать должны быть отражены при принятии на работу;

изменения в названии предприятия или их реорганизация должны быть также зафиксированы;

записи в трудовой книжке не должны быть выполнены "другими чернилами" после предварительных записей о принятии или увольнении. Ошибки должны быть исправлены отдельной записью, которая должна быть заверена в соответствии с требованиями.

Только работодатели могут вносить изменения в трудовую книжку, если они не являются виновниками неточностей. В частности, при смене фамилии важно указать соответствующий документ и дату его издания.

С 2021 года в Украине введена электронная трудовая книжка. Работодатели направляют в Пенсионный фонд сканированные копии трудовых книжек своих работников для обеспечения полной информации о стаже.

Также ПФУ подчеркивает, что решение о начислении стажа на основании бумажных или электронных документов принимается должностным лицом, а не автоматической системой.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 1 апреля проведут перерасчет пенсий сразу двум категориям. Речь идет о тех, кто продолжил работать на заслуженном отдыхе и с момента последнего пересчета прошло не менее 24 месяцев. Кроме того, выплаты также повысят тем, кто выполнил норматив по стажу, достиг 65 лет и получает менее 40% минималки.

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