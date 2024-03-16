Украинцам через две недели проведут автоматический перерасчет пенсий: некоторым прибавят больше 500 грн

В Украине с 1 апреля проведут перерасчет пенсий сразу двум категориям. Речь идет о тех, кто продолжил работать на заслуженном отдыхе и с момента последнего пересчета прошло не менее 24 месяцев. Кроме того, выплаты также повысят тем, кто выполнил норматив по стажу, достиг 65 лет и получает менее 40% минималки.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Пересчет коснется значительного количества украинцев, однако будет значительно менее масштабным, чем в марте 2024-го. Следовательно, повышение произойдет для:

тех, кто продолжил работу на пенсии. В Украине около 2,7 млн пенсионеров продолжают работать. Все они получают пенсии, однако продолжительность их стажа продолжает расти. Закон позволяет проводить перерасчет и учитывать приобретенный стаж не чаще раза в 24 месяца. Так что в апреле автоматический перерасчет пенсий состоится для тех, кто работает не менее двух лет на пенсии и кому за эти годы выплаты не перечислялись.

Какова будет пенсия после пересчета, зависит от индивидуальных показателей. К примеру, если сейчас у вас есть 35 лет стажа и расчетный размер пенсии достигает 5 тыс. грн, то после перерасчета пенсия увеличится до 5285 грн. Если же размер пенсии составляет 10 тыс. грн, то после пересчета вы сможете получать уже 10 571 грн.

тех, кто выполнил нормы по стажу и достиг 65 лет. Закон гарантирует: если вы не моложе 65 лет и у вас есть 35 лет (для мужчин) или 30 лет (для женщин) стажа, размер вашей пенсии не может быть меньше 40% минимальной зарплаты.

До 1 апреля минимальная зарплата составляет 7100 грн, то есть гарантированный размер пенсии составляет 2840 грн. С 1 апреля минималка увеличится до 8000 грн, а пенсия будет составлять уже 3200 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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