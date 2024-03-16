Украинцам через две недели проведут автоматический перерасчет пенсий: некоторым прибавят больше 500 грн
В Украине с 1 апреля проведут перерасчет пенсий сразу двум категориям. Речь идет о тех, кто продолжил работать на заслуженном отдыхе и с момента последнего пересчета прошло не менее 24 месяцев. Кроме того, выплаты также повысят тем, кто выполнил норматив по стажу, достиг 65 лет и получает менее 40% минималки.
Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Пересчет коснется значительного количества украинцев, однако будет значительно менее масштабным, чем в марте 2024-го. Следовательно, повышение произойдет для:
- тех, кто продолжил работу на пенсии. В Украине около 2,7 млн пенсионеров продолжают работать. Все они получают пенсии, однако продолжительность их стажа продолжает расти. Закон позволяет проводить перерасчет и учитывать приобретенный стаж не чаще раза в 24 месяца. Так что в апреле автоматический перерасчет пенсий состоится для тех, кто работает не менее двух лет на пенсии и кому за эти годы выплаты не перечислялись.
Какова будет пенсия после пересчета, зависит от индивидуальных показателей. К примеру, если сейчас у вас есть 35 лет стажа и расчетный размер пенсии достигает 5 тыс. грн, то после перерасчета пенсия увеличится до 5285 грн. Если же размер пенсии составляет 10 тыс. грн, то после пересчета вы сможете получать уже 10 571 грн.
- тех, кто выполнил нормы по стажу и достиг 65 лет. Закон гарантирует: если вы не моложе 65 лет и у вас есть 35 лет (для мужчин) или 30 лет (для женщин) стажа, размер вашей пенсии не может быть меньше 40% минимальной зарплаты.
До 1 апреля минимальная зарплата составляет 7100 грн, то есть гарантированный размер пенсии составляет 2840 грн. С 1 апреля минималка увеличится до 8000 грн, а пенсия будет составлять уже 3200 грн.
Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.
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