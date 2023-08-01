Украинцы могут оформить доплату к пенсии в 837 грн на месяц: кому положена и как получить 

В Украине пенсионеры, которые достигли 80-летия, проживают самостоятельно и остались без заботы со стороны близких, могут оформить ежемесячную доплату к выплате. Ее размер составляет 837 грн.

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Как сообщает издание progroshi, размер такой ежемесячной доплаты составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2023 году такой прожиточный минимум составляет 2093 гривны, то есть некоторые пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные выплаты в размере 837 гривен.

Кто из пенсионеров может рассчитывать на доплату? Для получения такой ежемесячной надбавки к пенсии гражданам нужно соответствовать определенным критериям, а именно:

достичь 80 лет и старше;

самостоятельно проживать;

нуждаться в постоянном постороннем уходе; получать пенсию по возрасту. В случае, если гражданину выплачивают пенсию, например, по инвалидности, он не будет иметь права на такой вид доплаты.

Также важно, что потребность в постоянном постороннем уходе должна быть подтверждена выводами врачей и подтверждена документально. В противном случае такую доплату могут просто не начислить.

Кроме заявления, украинцы должны предоставить такой пакет документов:

заключение ЛКК (врачебно-консультативной комиссии) в котором указано, что заявитель нуждается в постоянном постороннем уходе;

паспорт;

идентификационный номер;

выписка из Пенсионного фонда о том, что пенсионер не получает надбавку за уходом к пенсии.

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