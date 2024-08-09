Украинцы могут лишить гарантии на товары: что обязательно нужно сделать перед оплатой

Перед покупкой товаров, подлежащих гарантийному ремонту, необходимо его проверить, ознакомиться с правилами эксплуатации и заполнить гарантию. Покупатели, которые этого не сделают, могут в случае неисправности потерять возможность воспользоваться гарантийным обслуживанием.

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Действующий закон "О защите прав потребителей" предоставляет потребителям право на полную информацию об эксплуатации товара. Поэтому перед оплатой покупки продавец должен:

ознакомить покупателя с правилами пользования товаром;

осуществить проверку потребительских свойств товара, наличие эксплуатационных документов, в том числе гарантийного талона и отрывных талонов на гарантийное обслуживание, комплектности товара, указанной в эксплуатационных документах;

заполнить соответствующие разделы гарантийного и отрывного талонов на гарантийное обслуживание;

предоставить информацию о предприятиях (мастерских), осуществляющих гарантийный ремонт.

Если товар требует проведения работ по вводу в эксплуатацию, потребителю должны сообщить эту информацию или обеспечить выполнение таких работ. Факт покупки товара удостоверяется расчетным документом на полную сумму проведенной операции. Поэтому без чека, квитанции, талона об оплате потребителю может быть отказано в гарантийном обслуживании.

Также следует помнить, что потребители освобождаются от оплаты каких-либо расходов, связанных с гарантийным ремонтом или гарантийной заменой товара. Перерасчет может производиться, только если замена производится на аналогичный товар:

при повышении цены – исходя из его стоимости на время обмена;

– исходя из его стоимости на время обмена; в случае снижения цены – исходя из его стоимости на время покупки.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно обновленным правилам защиты прав потребителей, споры с продавцом относительно продукции, стоимость которой составляет до 50 тыс. грн, можно будет разрешать вне суда. Если нарушили гарантию, не заменили продукцию, нарушили условия доставки и т.д., стороны смогут разрешать споры через внесудебные органы – например, специальные комиссии. Судиться можно будет в случае несогласия с решением.

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