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Украинцы могут дорого продать старые монеты: за какие коллекционеры заплатят тысячи

Роман Костюченко
Личные финансы
2 минуты
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Украинцы могут дорого продать старые монеты

Украинцы могут дорого продать некоторые монеты. Дело в том, что ввиду своих особенностей те высоко ценятся коллекционерами – настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен.

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Например, 1 копейку 1992 разновидности 1.35АА можно продать свыше 11 000 грн. Как рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки", эту монету отличает ряд признаков. В частности

  • ступенчатая верхушка правого верхнего листа;
  • маленькие ягоды.
За такую 1 копейку хорошо заплатят

За 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг можно получить от 4 000 грн до 11 000 грн. Эту монету отличают:

  • средний зуб тризуба – он толстый;
  • рисунок – 17,7 мм;
  • гроздь №1 – имеет 4 ягоды, а пятая ягода слилась с венком;
  • гурт – гладкий.
Такие монеты высоко ценятся

За 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк могут заплатить от 10 000 грн до 18 000 грн. Распознать дорогую монету среди остальных можно по:

  • тонкому среднему зубу трезуба;
  • замкнутым пятому и седьмому зерно третьего колоса.

При этом, подчеркивают нумизматы, часто редкую разновидность 2.21ВАк путают с обычной монетой 2.1ВАм или 2.1ВАк. При том, что последние две "ничего не стоят".

За 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк могут заплатить от 10 000 грн до 18 000 грн

"Если вы нашли 10 копеек 1992 года с тонким трезубцем, проверьте запертые или разомкнутые зерна. Если они плохо прочеканены и ничего не видно, тогда замеряйте расстояние между крайними остями колосьев, оно должно быть: у штампа 2.1 – 12 мм; у штампа 2.21 – 11,6 мм", – посоветовали специалисты.

Как отличить дорогие 10 копеек от обычных

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, большинство старых украинских монет не являются ценными – из-за "простоты" и массовости. А потому разбогатеть на них не получится. Более того, дорогими такие копейки не станут даже через года – ведь их все равно будет много у других украинцев.

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