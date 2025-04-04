Украинцы могут дорого продать старые монеты: за какие коллекционеры заплатят тысячи

Украинцы могут дорого продать некоторые монеты. Дело в том, что ввиду своих особенностей те высоко ценятся коллекционерами – настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен.

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Например, 1 копейку 1992 разновидности 1.35АА можно продать свыше 11 000 грн. Как рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки", эту монету отличает ряд признаков. В частности

ступенчатая верхушка правого верхнего листа;

маленькие ягоды.

За 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг можно получить от 4 000 грн до 11 000 грн. Эту монету отличают:

средний зуб тризуба – он толстый;

рисунок – 17,7 мм;

гроздь №1 – имеет 4 ягоды, а пятая ягода слилась с венком;

гурт – гладкий.

За 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк могут заплатить от 10 000 грн до 18 000 грн. Распознать дорогую монету среди остальных можно по:

тонкому среднему зубу трезуба;

замкнутым пятому и седьмому зерно третьего колоса.

При этом, подчеркивают нумизматы, часто редкую разновидность 2.21ВАк путают с обычной монетой 2.1ВАм или 2.1ВАк. При том, что последние две "ничего не стоят".

"Если вы нашли 10 копеек 1992 года с тонким трезубцем, проверьте запертые или разомкнутые зерна. Если они плохо прочеканены и ничего не видно, тогда замеряйте расстояние между крайними остями колосьев, оно должно быть: у штампа 2.1 – 12 мм; у штампа 2.21 – 11,6 мм", – посоветовали специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, большинство старых украинских монет не являются ценными – из-за "простоты" и массовости. А потому разбогатеть на них не получится. Более того, дорогими такие копейки не станут даже через года – ведь их все равно будет много у других украинцев.

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