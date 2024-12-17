Украинцы могут дорого продать старые гривни: какие купюры стоят больших денег

Бракованные гривневые купюры могут принести украинцам немалые деньги. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров, а потому те готовы платить за такие деньги тысячи гривен.

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К примеру, 100 грн 2014 года выпуска купили за 5 500 грн. Как рассказал автор объявления:

Купюра не имеет элемента SPARK.

Это – композиция из стилизованных изображений фрагментов кристаллической решетки и растительного орнамента, обладающая кинетическим эффектом. При изменении угла наклона банкноты на участках изображения наблюдаются постепенные переходы от золотистого цвета к нефритовому.

На банкноте виден след от чернил.

А 5 грн 1992 года купили за 17 000 грн. Такая стоимость обусловлена их браком – на обратной стороне четко пропечатаны лишь орнамент и номер.

Также ценятся купюры-"перевертыши" – у них обратная сторона напечатана под углом 180 градусов к лицевой. К примеру, такие 20 грн 1992 года оценили в 4 500 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк начал процесс вывода из наличного обращения ряда гривневых купюр, выпущенных в 2003-2007 годах. Процесс стартовал 1 ноября. Изъятию подлежат банкноты номиналами 50 и 200 грн. При этом замена денег будет происходить постепенно – в процессе, к примеру, расчетов. А потому украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

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