Нацбанк выводит из обращения гривни: какие купюры подлежат изъятию
Национальный банк начал процесс вывода из наличного обращения ряда гривневых купюр, выпущенных в 2003-2007 годах. Процесс стартовал 1 ноября. Изъятию подлежат банкноты номиналами 50 и 200 грн. При этом замена денег будет происходить постепенно – в процессе, к примеру, расчетов. А потому украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.
Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: эти купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – образца 2014 и последующих лет выпуска.
"Гражданам не нужно их специально обменивать. Они могут без ограничений продолжать рассчитываться банкнотами старого образца, поскольку те будут оставаться действительными платежными средствами", – говорится в сообщении.
Банки перестали выдавать старые гривни
При этом подчеркивается: с 1 ноября 2024 года банки не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций. При этом Национальный банк перестанет выдавать эти банкноты:
- банкам;
- инкассаторским компаниям;
- компаниям по обработке наличных денег.
Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 грн старого образца не будут больше возвращаться в обращение. А будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их перечисления и утилизации", – рассказали в НБУ.
Почему НБУ меняет деньги
Причиной же, по которой будет проводиться замена купюр, отметили в регуляторе, является намерение повысить качество наличных в обращении. И замена банкнот номиналами 50 и 200 грн старого образца "завершит этот процесс".
"Как следствие, банкнотно-монетный ряд гривни будет содержать только денежные знаки современного поколения. Это усилит качество и надежность наличной национальной валюты, находящейся в обращении", – отметили в Нацбанке.
В то же время, напомнили в НБУ, в Украине выводят из оборота и другие купюры гривни. В частности:
- 1 и 2 грн образцов 2003–2007 годов – с 1 октября 2020 года;
- 5, 10, 20 и 100 грн образцов 2003-2007 годов – с 1 января 2023 года;
- 500 грн – с 1 августа 2024 года.
Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк выводит из оборота монеты, выпущенные до 2003 года – различных номиналов. Цель – оптимизация номинального ряда. Впрочем, разбогатеть на таких копейках не получится – из-за того, что они были выпущены большими тиражами и из обычных материалов, дорогими и коллекционными эти монеты не станут.
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