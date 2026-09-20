Украинцы могут докупить себе пенсионные годы: сколько придется заплатить в 2026 году

Украинцы, у которых не хватает страхового стажа для выхода на пенсию, в 2026 году смогут добровольно уплачивать взносы и доплачивать недостающие периоды. Месяц текущего стажа стоит 1902,34 грн, а за прошлые периоды — 3804,68 грн, поэтому перед оплатой стоит посчитать, сколько лет не хватает и какой вариант будет целесообразнее.

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Об этом говорится на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Там, в частности, напомнили, что необходимая продолжительность стажа в 2026 году зависит именно от возраста, в котором человек приобретает право на пенсию.

Сколько стоит один месяц стажа в 2026 году

Стоимость добровольных взносов привязана к минимальной заработной плате. С 1 января 2026 года минимальная зарплата в Украине составляет 8647 грн, а ставка единого социального взноса — 22%.

Таким образом, минимальный страховой взнос в 2026 году составляет 1902,34 грн в месяц. Именно такую сумму необходимо уплатить, чтобы один полный месяц был зачтен в страховой стаж. Это подтверждает Пенсионный фонд Украины. Если рассчитывать за год, минимальная сумма составит:

1 месяц – 1902,34 грн;

6 месяцев – 11 414,04 грн;

12 месяцев – 22 828,08 грн.

Речь идет о добровольной уплате взносов за текущие периоды. Средства зачисляются в систему персонифицированного учета, а информацию об уплате можно проверить через электронный кабинет Пенсионного фонда.

Прошлые годы обходятся вдвое дороже

Отдельно закон предусматривает возможность единовременной уплаты взносов за предыдущие периоды, в течение которых человек не подлежал общеобязательному государственному социальному страхованию. В таком случае минимальный взнос за каждый месяц определяется с применением коэффициента 2. То есть в 2026 году это 3804,68 грн за один месяц. Соответственно , ориентировочная стоимость такого стажа составляет:

1 месяц — 3804,68 грн;

6 месяцев – 22 828,08 грн;

12 месяцев – 45 656,16 грн;

24 месяца – 91 312,32 грн;

36 месяцев — 136 968,48 грн.

То есть разница между оплатой за текущий период и единовременным приобретением прошлого стажа существенна. Именно поэтому перед заключением договора важно определить, какой именно период человек хочет зачесть и действительно ли ему нужно компенсировать прошлые годы.

Сколько стажа нужно для пенсии в 2026 году

Условия назначения пенсии по возрасту постепенно меняются. В 2026 году для человека, достигающего соответствующего пенсионного возраста именно в этом году, установлены следующие требования:

Возраст Необходимый страховой стаж 60 лет не менее 33 лет 63 года не менее 23 лет 65 лет не менее 15 лет

Важный нюанс касается людей, которые достигли соответствующего возраста еще в 2025 году, но обращаются за пенсией уже в 2026-м. Для них действуют требования, актуальные на дату достижения пенсионного возраста: соответственно 32 года для 60-летних, 22 года для 63-летних и 15 лет для 65-летних.

Когда имеет смысл рассматривать возможность покупки стажа

Прежде всего нужно определить, сколько лет или месяцев не хватает до необходимой продолжительности страхового стажа. Например, если человеку, достигшему 60 лет в 2026 году, не хватает одного года до необходимых 33 лет, единовременная оплата за прошедший период обойдется примерно в 45,7 тыс. грн.

Если не хватает двух лет, сумма составит уже около 91,3 тыс. грн. В такой ситуации нужно сравнивать расходы не только с размером будущей пенсии, но и с альтернативой – продолжить официально работать и накапливать стаж за счет текущих взносов или дождаться следующего возраста, когда человек получит право на пенсию при имеющемся стаже.

Как оформить добровольную уплату

Механизм добровольного участия позволяет человеку самостоятельно вносить взносы в систему пенсионного страхования. ПФУ отмечает, что добровольные взносы можно вносить через веб-портал электронных услуг Фонда.

После поступления средств информация об оплате автоматически отображается в системе. Проверить, зачислен ли взнос и сколько стажа накоплено, можно через личный кабинет Пенсионного фонда, в частности, сформировав справку ОК-5.

Для оформления договора о добровольном участии также предусмотрен механизм обращения в налоговый орган. После подачи заявления договор заключается налоговым органом в установленный законодательством срок.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине перерасчет пенсий с 1 октября 2026 года не состоится для большинства. На повышение могут рассчитывать те, кто добился перерасчета в суде, а также украинцы, получившие право на доплату в связи с возрастом. Речь идет о тех пенсионерах, которые достигли определенной возрастной категории и имеют право на доплату. Размер этой доплаты фиксирован.

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