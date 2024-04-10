Украинцы массово заинтересовались сюрстремингом: сколько стоит необычный деликатес

Украинцы начали активно скупать рыбный шведский "деликатес" – сюрстреминг. Это квашеная сельдь, которая подвергается консервации и имеет выразительный аромат. Сначала для закваски использовали сельдь, но позже перешли на использование салаки. Цена такой прихоти достигает 3000 грн за банку.

По словам производителя, в процессе ферментации появляются вещества, оказывающие благоприятное влияние на организм. OBOZ.UA разобрался, сколько стоит этот деликатес и какие еще нюансы следует знать потенциальным покупателям.

Цены на сюрстреминг в Украине.

Как показал мониторинг OBOZ.UA, стоимость сюрстреминга на крупный онлайн-маркетплейсах колеблется от 1700 до 3000 гривен за банк. Такая цена обусловлена тем, что производится перебродившая сельдь только в ведущих северных городах Швеции.

Высокая стоимость также обусловлена тем, что данный продукт не пригоден для транспортировки практически во всех авиакомпаниях. Причиной такого запрета стал специфический запах продукта при открытии или повреждении упаковки.

История появления сюрстреминга

Во время войны между Германией и Швецией солдаты столкнулись с нехваткой пищи, но основным рационом стала засоленная рыба. С дефицитом соли поставщики экономили, консервируя сельдь, что привело к ее прокисанию, но солдаты продолжали его потреблять.

Процесс настаивания привел к возникновению полезных веществ, а кислый вкус приобрел популярность. После войны это блюдо стало популярным среди разных слоев населения Швеции и в конце концов стало местным деликатесом, который рестораны начали предлагать в разных вариациях.

Сюрстреминг в домашних условиях

Рецепт "деликатеса" прост и обойдется гурманам всего в 280 гривен за порцию. Однако процесс требует двухнедельного квашения сельди. Для этого понадобится:

1 кг свежей сельди или салаки (270 грн);

250 г соли (7,50 грн);

50 г сахара (2,80 грн.);

2 л воды.

Сначала следует сделать тузлук (концентрированный рассол), добавляя соль и сахар в воду. Затем положить рыбу в тару и залить подготовленным рассолом. После этого рыбу следует поместить в холодное место на две недели.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в последнее время мир регулярно сталкивается с дефицитом различных важных продуктов, что приводит, в частности, к их удорожанию. Да, прямо сейчас "штормит" рынок шоколада – за последний год цены на какао выросли более чем вдвое.

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