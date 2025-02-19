Украинцы массово скупают валюту: что изменил НБУ и как это влияет на курс гривны

Спрос на наличную валюту в Украине существенно возрос из-за отмены НБУ (Национального банка Украины) ограничений на ее продажу, что сделало покупку валюты более доступной. Благодаря этому курс наличной валюты стал более стабильным, а рынок более прогнозируемым, хотя украинцы продолжают покупать доллары и евро для сбережений и бизнеса.

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Об этом пишет НБУ. Если ранее финансовые учреждения могли продавать ограниченный объем наличной валюты, то с декабря 2023 г. такие ограничения были полностью отменены.

Почему НБУ отменил ограничения

НБУ принял это решение, руководствуясь несколькими ключевыми целями. В первую очередь это позволило минимизировать разницу между официальным курсом и курсом на наличном рынке. Если в 2022 году эта разница достигала 25%, а в 2023-м составляла около 10%, то сегодня она не превышает 1%.

Кроме того, такой шаг усилил связь между наличным и межбанковским рынком, сделав валютный рынок более прогнозируемым и стабильным. Ранее наличный сегмент рынка существовал фактически отдельно от официального курса, что создавало значительные колебания и спекуляции. Благодаря политике НБУ курсовые скачки стали менее существенными, что положительно повлияло на экономическую стабильность.

Как это повлияло на спрос на валюту

После отмены лимитов структура спроса на валюту значительно изменилась. Ранее украинцы покупали доллары и евро из-за альтернативных механизмов.

официальные каналы , в том числе покупку безналичной валюты. В 2024 году объемы таких операций сократились на 18% , ведь наличная валюта стала доступнее;

, в том числе покупку безналичной валюты. В 2024 году объемы таких операций сократились на , ведь наличная валюта стала доступнее; неофициальные схемы, такие как карточный туризм, когда граждане выезжали за границу для покупки валюты по более выгодному курсу или снимали валюту за границей с карточек.

По словам НБУ, в 2024 году они увидели реальный спрос именно на наличную валюту, ведь она стала легкодоступна в банках. Если бы НБУ не отменил ограничения, этот спрос все равно существовал бы, но удовлетворялся бы через другие механизмы, создавая дополнительное давление на резервы страны.

Кто покупает наличную валюту

НБУ отмечает, что не весь спрос на валюту формируют обычные граждане, покупающие ее для собственных сбережений. Значительную долю составляют другие участники экономики, нуждающиеся в наличной валюте для своих операций. В частности, наличную валюту активно используют:

волонтеры для закупки оборудования, медицинских препаратов и других необходимых товаров за границей;

для закупки оборудования, медицинских препаратов и других необходимых товаров за границей; малый бизнес и аграрные предприятия , осуществляющие международные расчеты или покупающие импортные товары;

, осуществляющие международные расчеты или покупающие импортные товары; граждане, желающие диверсифицировать свои финансовые риски, сохраняя часть сбережений в валюте.

В условиях военной нестабильности украинцы пытаются оградить свои средства от инфляции и девальвации гривны, что является естественным процессом во время кризиса. Чтобы предотвратить чрезмерное скупку валюты, НБУ поддерживает интерес к гривневым активам, предлагая выгодные депозиты и облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

По состоянию на 2024 год в срочных гривневых депозитах и ОВГЗ хранится более 310 млрд грн. Это означает, что значительная часть украинцев остается в гривневом секторе, а не переходит в валюту.

Если бы население потеряло доверие к гривне, эти деньги быстро оказались бы на валютном рынке, создавая чрезмерное давление на курс. Чтобы этого не произошло, НБУ повысил учетную ставку на 1,5% до 14,5% годовых, что стимулирует банки предлагать более высокие ставки по гривневым депозитам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине выросло количество фальшивых банкнот гривны: на 1 млн настоящих купюр обнаруживают 5,1 поддельных. И хотя статистика в 2024-м ухудшилась (возросло количество фальшивок), количество фальшивых купюр все еще остается низким.

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