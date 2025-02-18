В Украине выросло количество фальшивок, 78% подделок – купюра одного номинала: в НБУ назвали банкноту

В Украине выросло количество фальшивых банкнот гривни: на 1 млн настоящих купюр выявляют 5,1 поддельных. И хотя статистика в 2024-м ухудшилась (возросло количество фальшивок), количество фальшивых купюр все еще остается низким. Чаще фиксируют подделку купюр номиналом в 500 грн (78% от общего количества изъятых подделок).

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Об этом говорится в сообщении НБУ. "Уровень подделки банкнот национальной валюты по результатам 2024 года испытал умеренный рост по сравнению с чрезвычайно низкими показателями 2022–2023 годов и приблизился к значениям 2021 года, предшествующим полномасштабному вторжению. В то же время ситуация остается контролируемой и не представляет угрозы для экономики страны", – отметили в НБУ.

Так, по итогам 2024 года на 1 млн настоящих банкнот гривни приходилось около 5,1 поддельных банкнот. В то время как в 2021 году этот показатель был выше и составлял около 7,1 поддельных банкнот. Для сравнения: согласно информации Европейского центрального банка аналогичный показатель в странах Европейского Союза в 2023 году был более чем в три раза выше и составлял примерно 16 поддельных банкнот евро (в 2021 году – почти вдвое выше украинского, 12 поддельных банкнот евро. Данные за 2024).

Чаще всего в 2024 году из оборота изымались банкноты двух номиналов:

500 грн (78% от общего количества изъятых подделок);

200 грн. (18%).

Другие изъятые из оборота поддельные банкноты номиналами 1, 5, 10, 20, 50, 100 и 1000 грн. составляли всего 4%.

В прошлом году (как и в 2021–2023 годах) больше всего подрабатывали банкноты гривни старого образца. По результатам 2024 года подделки банкнот гривны нового образца составляют всего 5,5% от общего количества подделок, изъятых в банковской системе Украины. Соответственно количество поддельных банкнот гривны нового образца на один миллион настоящих банкнот в обращении составило в прошлом году всего 0,3 шт. В большинстве своем эти поддельные банкноты национальной валюты имели низкое качество и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников торговых заведений.

Это обусловлено тем, что банкноты национальной валюты современного поколения, в частности номиналами 100, 200, 500 и 1 000 гривен, которые Национальный банк ввел в обращение в 2015-2020 годах, имеют усовершенствованный дизайн и усиленную систему защиты и не уступают по дизайну и защите банкнотам евро.

Крайне низкий уровень изъятия поддельных банкнот иностранной валюты, наблюдавшийся в 2022-2023 годах, по итогам 2024 года также почти вернулся к уровню 2021 года. Среди изъятых из обращения в 2024 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары США – 93% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты. На банкноты евро в прошлом году приходилось всего 7% изъятых поддельных банкнот иностранной валюты.

Чаще злоумышленники подделывали иностранные банкноты таких номиналов:

100 и 50 долларов США (90% и 9% от общего количества изъятых поддельных долларов США);

200, 100 и 50 евро (35%, 25% и 21% от общего количества изъятых поддельных евро соответственно).

Во избежание случаев получения подделок иностранной валюты Национальный банк советует никогда не совершать валютно-обменные операции "на руках", через интернет и т.п. Для этого следует обращаться исключительно к лицензируемым Национальным банком пунктам обмена валюты банков или небанковским финансовым учреждениям.

Ведь все изъятые из оборота подделки иностранной валюты гарантированно отсортируются как сомнительные с помощью правильно настроенных счетчиков и сортировщиков банкнот (в том числе с функцией контроля ультрафиолетовой, инфракрасной и магнитной защиты). То есть подделки не представляют угрозы для банков и финансовых учреждений, а рассчитаны, прежде всего, на невнимательность и недостаточность знаний граждан.

Что делать, если есть сомнения в подлинности банкнот?

В случае возникновения сомнений относительно подлинности и платежности банкнот гривны и иностранной валюты граждане могут обращаться в банки, которые передают эти банкноты на проведение исследований Национальному банку.

По результатам таких исследований, осуществляемых безвозмездно, клиентам возмещают соответствующую сумму денежных знаков национальной валюты, признанных действительными и платежными. Банкноты иностранной валюты, признанные действительными, независимо от степени износа или повреждения, возвращаются инициатору исследования.

Поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. Об их изъятии Национальный банк сообщает правоохранительным органам, все поддельные банкноты в установленном порядке передаются их уполномоченным работникам для проведения расследований.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Нацбанк выводит из обращения монеты, выпущенные до 2003 года – разных номиналов. Цель – оптимизация номинального ряда. Впрочем, разбогатеть на таких копейках не получится – потому, что они были выпущены большими тиражами и из обычных материалов, дорогими и коллекционными эти монеты не станут.

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