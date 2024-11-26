Украинцы массово повышают спецпенсии через суды, но денег на их выплату нет: в Минсоцполитики назвали огромные расходы

На выплаты пенсионерам за обжалованные в суде пенсии Украине уже пришлось потратить уже почти 100 млрд грн. В стране существует ограничение на максимальный размер пенсии – 10 прожиточных минимумов, или 23 610 грн. Но Конституционный суд упразднил это ограничение для отдельных категорий граждан, что создает дополнительную нагрузку на систему. А потому ситуацию нужно менять системно.

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Об этом рассказала первая заместитель министра соцполитики Украины Дарина Марчак Центру экономической стратегии (ЦЭС). "Сейчас есть около 670 тысяч судебных решений, обязывающих Пенсионный фонд перечислить пенсии по другим правилам, чем это предусмотрено законом. За последние пять лет на исполнение этих решений было израсходовано 96 млрд грн", – рассказала чиновница.

При этом она отметила: у Пенсионного фонда ограничен бюджет, поэтому в первую очередь выплачиваются текущие пенсии. Вследствие этого люди, которые выиграли дела в судах и должны получить перерасчет за несколько лет или большие суммы (до миллиона гривен и больше), часто не получают свои выплаты вовремя.

"Проигрывает человек потому, что не все надежды оправдались. Проигрывает суд, потому что не все решения суда мы физически можем выполнить. Проигрывает государство, потому что уменьшается доверие. Проигрывает обычный пенсионер, который не обращался в суд, когда его пенсии уменьшается", – объяснила Марчак.

Она напомнила, что сейчас взносы в Пенсионный фонд платят 10,7 млн человек, тогда как пенсии получают 10,5 млн. То есть, чтобы обеспечить пенсию на уровне 40% от средней заработной платы за жизнь (минимальный стандарт по нормам Международной организации труда), каждый работающий должен отдавать уже около 40% собственного дохода в виде налогов.

"Одно из направлений, куда нам, на наш взгляд, нужно двигаться как государству, – это четкое разделение страховой пенсионной выплаты, которая должна рассчитываться по единым правилам для любого человека, и дополнительных правил, которые государство может применять для отдельных категорий работников, но которые при этом в чистом виде не являются страховой пенсией. И соответственно подлежат другое логике и формирования, и источников обеспечения", – объяснила Марчак.

Сейчас, по словам Марчак, увеличение расходов на какую-либо одну группу автоматически уменьшает возможности финансирования для другой группы. А так как в Украине есть проблема низких пенсий у значительной категории граждан, приоритетом, по мнению чиновницы, должно быть увеличение именно самых маленьких выплат.

Как сообщал OBOZ.UA, в проекте бюджета на 2025 год Министерство финансов ввело норму о том, что все пенсии выше максимальных (23,6 тыс. грн) будут выплачиваться через коэффициент, который устанавливает Кабмин. Этот коэффициент может быть 50%, а может быть и 0%. Также в обновленном варианте проекта госбюджета указано, что уже законодательные изменения по спецпенсиям должны быть поданы Кабмином в парламент до 1 июля 2025 года.

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