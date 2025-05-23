Украинцы массово переходят на банковские карточки: как используют чаще всего

Украинцы все активнее пользуются банковскими картами. При этом они начали совершать больше безналичных операций, при этом увеличивая их объем.

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Как сообщили в Национальном банке Украины (НБУ), об этом свидетельствует статистика использования платежных карт, эмитированных украинскими эмитентами, в течение первого квартала 2025 года. Так, с января по март:

количество операций с использованием платежных карт в Украине и за ее пределами – 2191,3 млн (против 1 950,9 млн за аналогичный период в 2024 году);

(против 1 950,9 млн за аналогичный период в 2024 году); из них безналичных – 2086,4 млн (на 13,5% больше, чем в прошлом году);

(на 13,5% больше, чем в прошлом году); общая сумма транзакций – 1646,5 млрд грн (1489,7 млрд грн в прошлом году);

(1489,7 млрд грн в прошлом году); общая сумма безналичных операций – 1073,5 млрд грн (на 11,7% больше, чем в I квартале 2024 года).

Таким образом 95 из 100 операций с картами приходились именно на безналичные. Больше всего операций с использованием карт по сумме и по количеству приходилось на расчеты в торговой сети (48,8% и 72,9% соответственно). Там было осуществлено 1 521,4 млн операций на сумму 523,6 млрд грн. Оплата товаров и услуг в интернете – 16,2% по сумме и 14,4% по количеству.

Переводы с карты на карту в первом квартале составили менее трети по сумме (28,1%, год назад было 32,9%) и менее десятой части по количеству (7,8%, в прошлом году – 8,9%). По данным НБУ, в отчетном периоде средняя сумма одной операции составляла:

в торговой сети – 344 грн (в первом квартале прошлого года – 327 грн),

(в первом квартале прошлого года – 327 грн), по переводу с карты на карту – 1845 грн (1931 грн),

(1931 грн), по оплате товаров и услуг в сети Интернет – 580 грн (541 грн).

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине ужесточат правила карточных переводов: с 1 июня с карты на карту без официального подтверждения заработка можно будет перечислять на 50 тыс. грн меньше, чем сейчас, – до 100 тыс. грн. Сейчас большинство банков применяет ограничительные меры к клиентам, на карточных счетах которых обнаружена нетипичная активность или которые превысили лимит на переводы. Прежде всего банк может заблокировать счет, который считает подозрительным. Впрочем, обезопасить себя от этого можно – прежде всего не использовать карты по кодам, которые не соответствуют сущности транзакций.

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