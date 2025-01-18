Украинцы должны заплатить налоги даже за старые квадраты: сколько придется отдать за каждый лишний квадрат

Налоги за квартиры и дома украинцы в 2025 должны заплатить до июля. Платить придется за каждый лишний квадратный метр площади. Излишним считается та площадь, превышающая норму.

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Об этом говорится в ст. 266 Налогового кодекса Украины. Так, ставку следует рассчитывать с учетом минимальной зарплаты, установленной на 1 января 2024 года. Она составила 7100 грн. Исходя из этого, ставка за квадратный метр не может быть больше 106,5 грн (7100 х 1,5%).

Размер налога зависит от площади недвижимости, а также от минимальной зарплаты, объясняют в Государственной налоговой службе. Налог пополняет местные бюджеты, поэтому местные власти выбирают ставку налога. Налоговый кодекс имеет ограничение: размер налога не может быть больше 1,5% минимальной зарплаты за каждый "лишний" квадратный метр площади.

Платить нужно тем, кто владеет жильем, площадь которого превышает норму. И платится только за превышающие ее квадраты. Норма для квартиры составляет 60 кв. м, а для дома – 120 кв. м. Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы.

Уплатить налог необходимо в течение 60 дней со дня вручения уведомления. Плательщики имеют право обратиться в налоговые органы для сверки данных по:

объектов недвижимости и их долей;

общей площади объектов;

права на льготы;

размера ставки налога;

начисленной суммы налога.

В случае обнаружения разногласий контролирующие органы производят перерасчет и присылают новое сообщение-решение. Налог на недвижимость является важным источником доходов местных бюджетов и способствует финансовой стабильности общин.

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