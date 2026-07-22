Украинцы активно переходят на наличную гривну: какие купюры и монеты самые популярные

Украинцы стали активнее пользоваться наличными, о чем свидетельствует рост объема таких средств у населения почти на 45 млрд грн с начала года. При этом самой популярной банкнотой является 500 гривен, а монетой – 1 гривна.

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Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ). Там такой спрос на наличные во втором квартале года объясняют традиционным изъятием в первом квартале и сезонной тенденцией (в прошлом году он составлял 4,6%).

В целом по состоянию на 1 июля сумма наличных денег, находящихся в обращении в Украине, достигла 970,8 млрд грн – с начала года этот показатель вырос на 44,5 млрд грн (или на 4,8%).

Какие банкноты находятся в обращении

2,6 млрд банкнот на сумму 960,7 млрд грн.

на сумму 960,7 млрд грн. 15,3 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 9,9 млрд грн.

Таким образом, в среднем на одного жителя Украины приходится 64 банкноты и 197 разменных и оборотных монет. Среди них:

наибольшее количество – купюр номиналом 500 грн ( 25,8 % от общего количества банкнот);

купюр номиналом ( от общего количества банкнот); реже всего встречается купюра номиналом 50 грн ( 4,5% от общего количества);

( от общего количества); больше всего с начала года выросла доля банкнот номиналом 1000 грн – до 20% от всех банкнот (+1,8%);

– до от всех банкнот (+1,8%); самой популярной по количеству является монета 1 грн (4,8%), а наименее распространенной – 10 грн (2,5%).

Как отметили в НБУ, в денежном выражении доля купюр номиналом 1000 грн превысила 55%, что свидетельствует о необходимости введения более высокого номинала. Именно поэтому в связи с этим Нацбанк решил расширить номинальный ряд: с 4 сентября 2026 года в обращение будет введена новая банкнота номиналом 2 000 грн.

Также в Нацбанке напомнили, что в настоящее время в стране находятся в обращении четыре номинала оборотных монет:

1 грн;

2 грн;

5 грн;

10 грн

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине предлагают по-новому отслеживать платежные операции. В частности, Нацбанк планирует усилить финансовый мониторинг: внимание будет уделяться большому количеству карт без очевидной необходимости, смене устройств, массовым переводам многим получателям и скорости перечисления полученных средств.

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