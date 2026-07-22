Украинцы активно переходят на наличную гривну: какие купюры и монеты самые популярные
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Украинцы стали активнее пользоваться наличными, о чем свидетельствует рост объема таких средств у населения почти на 45 млрд грн с начала года. При этом самой популярной банкнотой является 500 гривен, а монетой – 1 гривна.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ). Там такой спрос на наличные во втором квартале года объясняют традиционным изъятием в первом квартале и сезонной тенденцией (в прошлом году он составлял 4,6%).
В целом по состоянию на 1 июля сумма наличных денег, находящихся в обращении в Украине, достигла 970,8 млрд грн – с начала года этот показатель вырос на 44,5 млрд грн (или на 4,8%).
Какие банкноты находятся в обращении
- 2,6 млрд банкнот на сумму 960,7 млрд грн.
- 15,3 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 9,9 млрд грн.
Таким образом, в среднем на одного жителя Украины приходится 64 банкноты и 197 разменных и оборотных монет. Среди них:
- наибольшее количество – купюр номиналом 500 грн (25,8 % от общего количества банкнот);
- реже всего встречается купюра номиналом 50 грн (4,5% от общего количества);
- больше всего с начала года выросла доля банкнот номиналом 1000 грн – до 20% от всех банкнот (+1,8%);
- самой популярной по количеству является монета 1 грн (4,8%), а наименее распространенной – 10 грн (2,5%).
Как отметили в НБУ, в денежном выражении доля купюр номиналом 1000 грн превысила 55%, что свидетельствует о необходимости введения более высокого номинала. Именно поэтому в связи с этим Нацбанк решил расширить номинальный ряд: с 4 сентября 2026 года в обращение будет введена новая банкнота номиналом 2 000 грн.
Также в Нацбанке напомнили, что в настоящее время в стране находятся в обращении четыре номинала оборотных монет:
- 1 грн;
- 2 грн;
- 5 грн;
- 10 грн
Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине предлагают по-новому отслеживать платежные операции. В частности, Нацбанк планирует усилить финансовый мониторинг: внимание будет уделяться большому количеству карт без очевидной необходимости, смене устройств, массовым переводам многим получателям и скорости перечисления полученных средств.
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