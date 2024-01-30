Украинцу после обмена долларов заблокировали счет: за что и как могут наказать за перевод 

Клиенту "Сенс Банка" заблокировали счет после того, как он с помощью специализированного криптобота обменял доллары на гривни. Оказалось, что на перевод пожаловались, и банк после запроса киберполиции заблокировал счет.

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"Заблокировали счет. Звоню в поддержку, говорят "запрос от киберполиции" ID231205000094 якобы на мошеннические действия за платеж в 3017.7 грн. Обменивался в CryptoBot с личной карты. Отдал человеку доллары, получил гривни. Никакого общения между нами не происходило, никакие услуги я ему не предлагал, обмануть там не получится", – написал клиент банка в специализированном форуме Минфин.

После обращения клиента работники "Сенс Банка" провели дополнительную проверку и выяснили, что к их клиенту претензий у киберполиции нет. Счет разблокировали.

"Действительно, со стороны киберполиции к вам нет никаких претензий, что также дополнительно было подтверждено службой безопасности нашего банка. Поэтому ваша учетная запись была разблокирована и вы снова можете воспользоваться услугами и продуктами нашего банка", – написал он.

Счета украинцев блокируют: как наказывают за криптовалюту

Мошенники крадут деньги украинцев и сразу же покупают криптовалюту. Действует налаженная схема: с карты жертвы деньги переводят сразу на счет того украинца, который продает криптовалюту. Он, ничего не подозревая, продает, например, часть своего биткоина. Получает на карту гривню. Однако потом его счет блокирует банк.

"Я продал криптовалюту на 10 тыс. грн. Я не успел потратить деньги, а мой счет заблокировали якобы за мошеннические действия. Я обратился в ПриватБанк, а мне теперь говорят, что нужно либо решение суда, либо чтобы я вернул деньги жертве", – пожаловался один из украинцев. Таких историй – сотни. Банки при этом руководствуются действующими правилами.

ПриватБанк, как и любое другое финансовое учреждение, реагирует на жалобы о том, что с помощью его карты совершаются мошеннические переводы. Если при проверке оказывается, что действительно жертва схемы переводила на счет в банке деньги, такой счет заморозят. Зная это, мошенники пользуются чужими счетами, собственники которых думают, что они принимают участие не в отмывании средств, полученных преступным путем, а всего лишь продают свою криптовалюту.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине за последние несколько лет банковское золото подорожало больше, чем доллар или даже биткоин. Так, если бы украинец купил унцию золота до начала полномасштабной войны, в феврале 2022-го такое количество банковского металла к январю 2024-го подорожало бы на 24 884 грн.

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