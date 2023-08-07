Украинцев заставляют вернуть в бюджет пенсии, субсидии и другие выплаты: у кого заберут и кому грозит суд

У украинцев через суды массово забирают социальные выплаты. Это касается только тех, кто скрыл данные перед соцслужбой или Пенсионным фондом. Нарушителям придется платить не только все, что незаконно получили, но и компенсировать несколько тысяч судебного сбора.

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О том, как проходит верификация и кого заставляют вернуть помощь из-за нарушений, читайте в материале OBOZREVATEL.

Верификация, перерасчет и суд: как происходит проверка

Закон о верификации в Украине действует уже несколько лет, в Минфине создан специальный департамент, контролирует начисления и Минсоц. Кроме того, каждое ведомство, которое занимается оформлением помощи, проводит первичную проверку еще до того, как назначить выплату. Однако, это не мешает украинцам получать деньги из бюджета даже в том случае, когда они не имеют на нее право.

Если в результате проверки окажется, что помощь предоставляли ошибочно (или ее размер должен быть меньше), украинцу присылают письмо с требованием вернуть деньги. И судя по сотням судебных исков, львиная доля нарушителей деньги возвращать отказывается.

В результате то ведомство, которое назначило выплату, идет в суд. Уже тогда после судебного решения можно подключить исполнительную службу, арестовать банковский счет, автомобиль и т.д. OBOZREVATEL проанализировал судебную практику за последние два месяца. В большинстве случаев, если нарушение произошло по вине получателя помощи, деньги обязывают вернуть в казну.

К примеру, 26 июля этого года Приднепровский районный суд в Черкассах (дело №711/3955/23) обязал местному жителю вернуть в бюджет 10,2 тыс. грн, которые он получил в качестве помощи для малообеспеченных. Кроме того, дополнительно придется компенсировать и судебный сбор (2 684 грн). В материалах дела говорится, что мужчина не имеет право на пенсию и не может работать из-за своего возраста, поэтому ему платят "социальную пенсию". Это разница между прожиточным минимумом и фактическими доходами.

Фактические доходы житель Черкасс скрыл и проверка это установила. Добровольно всю переплаченную сумму возвращать он отказался, поэтому это придется сделать по решению суда.

А буквально несколько дней назад, 31 июля судья Железнодорожного районного суда во Львове обязал вернуть 7 866 грн субсидии в бюджет. Субсидию оформил мужчина, но он "забыл" указать в декларации свою супругу, которая зарегистрирована по другому адресу. Органам соцзащиты он указал только свой доход, поэтому и получал помощь на оплату коммуналки.

Обнаружить обман вновь помогла верификация. Судья обязал вернуть в бюджет и всю субсидию, еще и заплатить 2 481 грн судебного сбора. Его платит тот, кто подает в суд (в этом случае органы созащиты), а затем расходы компенсирует сторона, которая проиграла иск.

Через суд забирают и "лишнюю" пенсию. Но чаще всего это касается трех случаев:

пенсионер умер, Пенсионный фонд вовремя не получил информацию и начислили лишнюю выплату;

пенсия была назначена в связи с инвалидностью, которую после очередного обследования комиссия не подтвердила;

пенсионер получил пенсию по выслуге лет, но затем снова устроился на работу.

К примеру, Сиховский районный суд во Львове в июне взыскал 5068 грн. Местный житель получал пенсию в связи с инвалидностью, однако во время осмотра медико-социальной экспертной комиссией его признали здоровым. А несколькими месяцами ранее в Киеве Святошинский районный суд забрал у пенсионера выплату в размере 2540 грн. Платить такую пенсию должны только после увольнения (это касается исключительно пенсии по выслуге лет). Киевлянин уволился, получил пенсию, а затем снова устроился на работу. Поэтому за время его работы пенсию заставили вернуть через суд.

Кстати, иногда лишнюю пенсию выплачивают и по ошибке самого Пенсионного фонда. Например, чиновники пытались отсудить более 55 тыс. грн, которые в течение нескольких лет переплатили, потому что допустили ошибку в формуле расчета пенсии. Но суд решил, раз ошибка произошла по вине Пенсионного фонда, возвращать переплаченное не нужно.

Как проводят верификацию и какую информацию получат при проверке

Проверку проводят сопоставляя данные из разных реестров, проверяя документы, которые сами украинцы предоставляют при оформлении помощи. Проблема заключается в том, что в Украине все еще масштабно распространена теневая экономика. Украинцы получают зарплаты в конвертах, не декларирует дополнительный доход, не оформляют брак и все равно обращаются за помощью в качестве малообеспеченных, нуждающихся в субсидии, матерей-одиночек и т.д.

В рамках верификации чиновники получат следующую информацию:

о том, какими транспортными средствами владеет получатель помощи;

документы, которые предоставили для получения помощи;

те, кто пересек границу;

информацию о доходов от налоговой;

информацию о штрафах, которые платил получатель помощи и т.д.

Когда Минфин обнаруживает любые несостыковки, он направляет эту информацию тому ведомству, которое назначило выплату, например, Минсоцу. Затем Минсоц должен самостоятельно провести повторную проверку. Больше всего нарушений среди субсидиантов. Да и ошибку здесь найти проще: чаще всего украинцы "забывают" указать полный состав семьи, не указывают крупные покупки, "забывают" о наследстве и т.д.

Бояться проверки не стоит тому, кто ничего не нарушал. Достаточно правильно заполнить декларацию. Даже если вы не декларируете весь доход – как минимум не обращайтесь за социальной помощью в том случае, если вы имеете на нее право только за счет сокрытие реальной зарплаты.

Получая незаконно выплату, в любой момент вас могут обязать вернуть ее в бюджет. При этом кроме "лишней" суммы также придется вернуть и расходы на судебный сбор. А это дополнительно еще несколько тысяч гривен.