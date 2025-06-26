Украинцев заставляют платить налоги даже за старые квартиры: в налоговой рассказали детали

Украинцы по состоянию на конец мая 2025-го уже заплатили 4,9 млрд грн налога на недвижимость. Это на 17% больше, чем в прошлом году. Больше всего налог уплатили в Киеве. При том размер налога на жилье не привязан к стоимости этого жилья.

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Как сообщает Государственная налоговая служба (ГНС), жители Киева заплатили 990 млн грн налога, Киевской области - 497 млн грн, Днепропетровской - 496 млн грн. Чуть меньше заплатили жители Одесской области - 464 млн грн.

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В 2025 году украинцы платят налог за 2024 год. При чем размер налога привязан к минималке по состоянию на январь прошлого года. Он не может быть больше 1,5% минималки за прошлый год. И платить надо за каждый "лишний" квадратный метр. По состоянию на 1 января 2024-го минималка была на уровне 7100 грн, поэтому максимальная ставка налога - 106,5 грн за каждый "лишний квадрат".

Например, если вы имеете в собственности квартиру площадью 100 квадратов, то вам придется платить за площадь до 40 квадратов. При этом максимально вы заплатите 4260 грн. Однако сумма также будет зависеть и от того, какое решение по размеру налога приняли местные власти.

Местные власти по желанию могут уменьшить ставку налога или увеличить норму жилья. То есть собирать меньше средств. Однако собирать больше (поднять ставку больше чем до 1,5% минималки или урезать норму жилья) - запрещено.

Чтобы узнать больше, можно воспользоваться калькулятором ГНС. Посмотреть сформированные налоговые уведомления-решения можно в Электронном кабинете при наличии электронного ключа или воспользовавшись мобильным приложением "Моя налоговая".

"Обнаружили разногласия относительно начисленной суммы - обратитесь в Центры обслуживания плательщиков и проведите сверку", - отмечают в ГНС.

Как накажут за нарушение

Налоговый долг будет оставаться с вами до тех пор, пока вы его не оплатите, отмечает Александра Томашевская. В результате могут возникнуть неприятные проблемы. Например, из-за налогового долга могут лишить права находиться на едином налоге. Или сумма, которую надо уплатить, значительно увеличится из-за штрафных санкций.

"Если почтовая служба не может вручить налоговое уведомление из-за того, что плательщик не находится по месту регистрации или он отказался принять уведомление, оно считается врученным со дня, который почтовая служба указала в уведомлении о вручении", - отмечают налоговики.

Согласно ст. 266 Налогового кодекса, налоговое обязательство может быть начислено за отчетные годы в пределах 1095 дней. То есть трех лет. Если задержать платеж до 30 дней - штраф 10%, от 30 дней - штраф 20%. Если украинец игнорирует уведомления и отказывается платить, через суд и исполнительную службу у должника могут, например, арестовать счета.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцам до 1 июля придут платежки с уведомлением о необходимости заплатить налог на недвижимость. Платить нужно владельцам относительно больших квартир и домов.

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