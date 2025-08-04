Украинцев штрафуют за "неправильные" паспорта: сколько приходится платить

После достижения 25 и 45 лет украинцы обязаны обновлять фотографию в паспорте-книжечке – на выполнение этого требования отводится один месяц. Если же в установленный срок не вклеить новое фото в паспорт старого образца или не заменить документ на современную ID-карту, документ признается недействительным – и это грозит штрафом от 17 до 51 грн.

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При этом сам паспорт-книжечка, объяснили в Госмиграционной службе, бессрочный. Т.е. принуждать обменивать ее на ID-карту никто не будет.

Впрочем, выдать ID-карту вместо паспорта-книжечки могут. Однако только при определенных обстоятельствах – при:

Невклеенном фото после достижения 25 или 45 лет.

Если владелец документа не вклеил фото в паспорт в течение одного месяца после достижения установленного срока, паспорт-книжечка обменивается на ID-карту в обязательном порядке.

Замене паспорта образца 1994 года.

В частности, при потере, краже, порче документа, изменении фамилии или других данных владельца.

Какой штраф за просроченный паспорт

В то же время, если вовремя не вклеить фото в паспорт старого образца или не заменить такой паспорт документом нового образца, он считается недействительным. А по статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях пользование недействительным паспортом влечет наказание:

На первый раз – предупреждение.

В случае повторного нарушения в течение года – штраф от 17 до 51 грн.

Сколько действует ID-карта

Вместе с тем, отметили в Госмиграционной службе, ID-карта также имеет срок действия – и после его истечения его следует менять. В частности:

Лицам от 14 до 18 лет паспорт гражданина Украины в форме карты выдается на 4 года.

Лицам, которым исполнилось 18 лет – на 10 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, для украинских водителей могут ввести новый штраф – за превышение транспортом допустимого уровня шума. Размер наказания предполагается установить на уровне 17 000 грн. За повторное нарушение придется платить уже 34 000 грн.

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