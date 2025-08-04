Украинцев штрафуют за "неправильные" паспорта: сколько приходится платить
После достижения 25 и 45 лет украинцы обязаны обновлять фотографию в паспорте-книжечке – на выполнение этого требования отводится один месяц. Если же в установленный срок не вклеить новое фото в паспорт старого образца или не заменить документ на современную ID-карту, документ признается недействительным – и это грозит штрафом от 17 до 51 грн.
При этом сам паспорт-книжечка, объяснили в Госмиграционной службе, бессрочный. Т.е. принуждать обменивать ее на ID-карту никто не будет.
Впрочем, выдать ID-карту вместо паспорта-книжечки могут. Однако только при определенных обстоятельствах – при:
- Невклеенном фото после достижения 25 или 45 лет.
Если владелец документа не вклеил фото в паспорт в течение одного месяца после достижения установленного срока, паспорт-книжечка обменивается на ID-карту в обязательном порядке.
- Замене паспорта образца 1994 года.
В частности, при потере, краже, порче документа, изменении фамилии или других данных владельца.
Какой штраф за просроченный паспорт
В то же время, если вовремя не вклеить фото в паспорт старого образца или не заменить такой паспорт документом нового образца, он считается недействительным. А по статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях пользование недействительным паспортом влечет наказание:
- На первый раз – предупреждение.
- В случае повторного нарушения в течение года – штраф от 17 до 51 грн.
Сколько действует ID-карта
Вместе с тем, отметили в Госмиграционной службе, ID-карта также имеет срок действия – и после его истечения его следует менять. В частности:
- Лицам от 14 до 18 лет паспорт гражданина Украины в форме карты выдается на 4 года.
- Лицам, которым исполнилось 18 лет – на 10 лет.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, для украинских водителей могут ввести новый штраф – за превышение транспортом допустимого уровня шума. Размер наказания предполагается установить на уровне 17 000 грн. За повторное нарушение придется платить уже 34 000 грн.
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