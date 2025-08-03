Украинцев хотят штрафовать на 34 тысячи: за что придется платить

Для украинских водителей могут ввести новый штраф – за превышение транспортом допустимого уровня шума. Размер наказания предполагается установить на уровне 17 000 грн. За повторное нарушение придется платить уже 34 000 грн.

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Соответствующий законопроект № 9564 подан в Верховную Раду. Согласно сопроводительной информации к документу:

Его авторами выступила группа народных депутатов, среди которых Давид Арахамия (председатель фракции "Слуга народа"), Павел Сушко, Юлия Гришина (заместители председателя фракции "Слуга народа") и др.

выступила группа народных депутатов, среди которых Давид Арахамия (председатель фракции "Слуга народа"), Павел Сушко, Юлия Гришина (заместители председателя фракции "Слуга народа") и др. В повестку дня парламента документ был включен в начале февраля. Соответственно, народные депутаты могут его рассмотреть в любое время.

В объяснительной записке же к законопроекту отмечается: необходимость введения штрафа обусловлена тем, что некоторые водители устанавливают на свои транспортные средства оборудование, использование которого приводит к значительному увеличению шума от работы двигателя. Что:

Нарушает "тишину и покой граждан".

Вызывает недовольство общества.

Усугубляет же ситуацию, подчеркивается, то, что "во время военного положения такие шумовые звуки похожи на звуки вражеских беспилотных летальных аппаратов". Чем создают представление об авиационной и ракетной опасности.

Какие штрафы хотят ввести

В целом, согласно законопроекту, за нарушение правил шумового режима планируется применять штрафы и лишать водительского удостоверения. В частности:

За первое нарушение предусмотрен штраф в 17 000 грн.

За повторное – штраф в 34 000 грн и лишение права на управление транспортным средства на срок от 3 до 6 месяцев.

Впрочем, право на управление могут и не отобрать. В частности, в законопроекте прописано, что за повторное нарушение можно будет отделаться лишь штрафом.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцам с инвалидностью могут разрешить бесплатно парковать авто, а тех, кто противоправно будет занимать месяца для парковки лиц с инвалидностью, будут ждать новые жесткие штрафы. Это должно создать комфортные условия для людей с инвалидностью, среди которых немало ветеранов и ветеранок войны.

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