Украинцев штрафуют за "неправильные" паспорта: сколько нужно платить

Обновление фотографии в паспорте-книжечке является обязательным для всех украинцев, достигших 25 и 45 лет. На выполнение этого отводится один месяц. Однако если в этот срок не вклеить новое фото в паспорт старого образца или не заменить документ на современную ID-карту, документ признается недействительным – и это грозит штрафом от 17 до 51 грн.

Сам же паспорт-книжечка, объяснили в Госмиграционной службе, бессрочный. Т.е. принуждать обменивать ее на ID-карту никто не станет – если только если речь не идет об исключительных случаях:

Замена паспорта образца 1994 года.

В частности, при потере, краже, порче документа, изменении фамилии или других данных владельца.

Невклеенное фото после достижения 25 или 45 лет.

Если владелец документа не вклеил фото в паспорт в течение одного месяца после достижения установленного срока, паспорт-книжечка обменивается на ID-карту в обязательном порядке.

Какой выпишут штраф за просроченный паспорт

В то же время, если вовремя не вклеить фото в паспорт старого образца или не заменить такой паспорт документом нового образца, он считается недействительным. А по статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях пользование недействительным паспортом влечет наказание:

На первый раз – предупреждение.

В случае повторного нарушения в течение года – штраф от 17 до 51 грн.

За оформление ID-карты придется заплатить

Вместе с тем, оформление ID-карты придется заплатить. Как рассказали в Госмиграционной службе, оформление документа в течение 20 рабочих дней будет стоить 558 грн. В эту сумму входят:

Стоимость административной услуги – 126 грн.

Стоимость бланка – 432 грн.

Если же карту нужно сделать быстрее, сумма значительно вырастет. Так, за ее оформление в течение 10 рабочих дней придется заплатить 928 грн:

За саму административную услугу – 126 грн.

За бланк – 432 грн.

Впрочем, для отдельной категории граждан предусмотрено оформление документа в форме карты предоставляется бесплатно. Такая возможность предоставляется гражданам, достигшим 14-летнего возраста, и получают паспорт впервые.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, с 29 октября 2025 года "продленные" загранпаспорта в Украине утратили силу. Выезд за пределы государства теперь возможен только с биометрическим паспортом сроком действия до 10 лет (для детей – до 4 лет).

