Украинцев призывают не медлить с документами: на какую выплату следует своевременно подать обращение

Украинцев призывают не тянуть с обращением за надлежащими выплатами в случае гибели близкого человека на фронте, хотя подать документы можно в течение трех лет. От этого зависит, получит ли семья защитника финансовую помощь, гарантированную государством.

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Об этом сообщает Министерство обороны Украины. В ведомстве предоставили официальное разъяснение относительно процедуры получения денежного довольствия, которое принадлежало погибшему военнослужащему, но не было им получено до момента гибели или пропажи без вести. Согласно действующему приказу Минобороны "Об утверждении Порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим ВСУ и некоторым другим лицам", родственники погибшего имеют право на полный перечень выплат, которые были ему должны:

ежемесячное денежное довольствие , которое начислялось до даты гибели или признания без вести пропавшим;

, которое начислялось до даты гибели или признания без вести пропавшим; дополнительное вознаграждение в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №168;

в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №168; помощь на оздоровление, если она не была использована;

единовременную материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов;

для решения социально-бытовых вопросов; компенсацию за неиспользованные дни отпуска ;

; возмещение расходов на погребение, ритуальные услуги и установка надгробия.

Денежные средства перечисляются на основании приказа командира воинской части, в которой проходил службу погибший. Чтобы инициировать процесс выплат, члены семьи или законные наследники должны обратиться с заявлением в командование части, указав персональные счета для зачисления средств. Выплаты производятся в определенной законом очередности:

муж или жена погибшего военнослужащего;

погибшего военнослужащего; совершеннолетние дети , проживавшие вместе с ним, или законные представители несовершеннолетних детей или лиц с инвалидностью;

, проживавшие вместе с ним, или законные представители несовершеннолетних детей или лиц с инвалидностью; родители.

Если лица предыдущей очереди отсутствуют, право на выплату переходит к следующей. При наличии нескольких человек в одной очереди – сумма распределяется между ними равными частями. Если ни одна из категорий не представлена, выплата производится наследникам по закону.

Важно помнить, что документы для получения выплат необходимо подать не позднее трех лет со дня смерти военнослужащего или с момента вступления в силу решения суда о признании его без вести пропавшим или умершим. После этого выплата становится невозможной, даже при наличии права.

Подать обращение можно непосредственно в воинскую часть, через территориальный центр комплектования (ТЦК), или воспользовавшись юридической помощью, если ситуация нуждается в уточнениях или решении сложных правовых вопросов. "Каждая семья, потерявшая близкого человека на войне, имеет полное право на получение надлежащего денежного довольствия. Призываем не медлить с представлением необходимых документов - это не только право, но и способ почтить память погибшего и получить реальную поддержку в сложный период", - подчеркнул заместитель министра обороны Украины, бригадный генерал.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, служащие Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины в возрасте до 24 лет смогут рассчитывать на выплату миллиона гривен за военную службу. Ранее компенсацию гарантировали только военнослужащим Вооруженных Сил Украины.

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