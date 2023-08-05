Украинцев обязывают вернуть пенсии и другие выплаты в бюджет: что происходит и кому грозит

Украинцы, которые незаконно получили помощь, вынуждены вернуть ее в бюджет. Речь идет и о помощи вначале полномасштабной войны, если ее получили бюджетники (не имели на это право), пенсиях, если они начислены с ошибками, и субсидиях и даже выплатах матерям-одиночкам.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. К примеру, 26 июля этого года Приднепровский районный суд в Черкассах (дело №711/3955/23) обязал местному жителю вернуть в бюджет 10,2 тыс. грн, которые он получил в качестве помощи для малообеспеченных. Кроме того, дополнительно придется компенсировать и судебный сбор (2 684 грн). В материалах дела говорится, что мужчина не имеет право на пенсию и не может работать из-за своего возраста, поэтому ему платят "социальную пенсию". Это разница между прожиточным минимумом и фактическими доходами.

Фактические доходы житель Черкасс скрыл и проверка это установила. Добровольно всю переплаченную сумму возвращать он отказался, поэтому это придется сделать по решению суда.

А буквально несколько дней назад, 31 июля судья Железнодорожного районного суда во Львове обязал вернуть 7 866 грн субсидии в бюджет. Субсидию оформил мужчина, но он "забыл" указать в декларации свою супругу, которая зарегистрирована по другому адресу. Органам соцзащиты он указал только свой доход, поэтому и получал помощь на оплату коммуналки.

Обнаружить обман вновь помогла верификация. Судья обязал вернуть в бюджет и всю субсидию, еще и заплатить 2 481 грн судебного сбора. Его платит тот, кто подает в суд (в этом случае органы созащиты), а затем расходы компенсирует сторона, которая проиграла иск.

Через суд забирают и "лишнюю" пенсию. Но чаще всего это касается трех случаев:

пенсионер умер, Пенсионный фонд вовремя не получил информацию и начислили лишнюю выплату;

пенсия была назначена в связи с инвалидностью, которую после очередного обследования комиссия не подтвердила;

пенсионер получил пенсию по выслуге лет, но затем снова устроился на работу.

К примеру, Сиховский районный суд во Львове в июне взыскал 5068 грн. Местный житель получал пенсию в связи с инвалидностью, однако во время осмотра медико-социальной экспертной комиссией его признали здоровым. А несколькими месяцами ранее в Киеве Святошинский районный суд забрал у пенсионера выплату в размере 2540 грн. Платить такую пенсию должны только после увольнения (это касается исключительно пенсии по выслуге лет). Киевлянин уволился, получил пенсию, а затем снова устроился на работу. Поэтому за время его работы пенсию заставили вернуть через суд.

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