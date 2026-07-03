Украинцев не сделали "козлами отпущения": в Уэльсе приняли важное решение о помощи беженцам

Сенедд (однопалатный парламент Уэльса) отклонил предложение об отмене правительственной программы Nation of Sanctuary ("Страна убежища"). Она направлена на интеграцию лиц, ищущих убежища, и беженцев, а большая часть ее средств направляется именно на поддержку граждан Украины, которым была предоставлена защита в связи с агрессией России.

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Об этом сообщает BBC. Предложение популистов из партии Reform UK (бывшая "Партия Brexit") и консерваторов потерпело поражение: 52 депутата проголосовали против отмены, 38 – за.

Что это за программа

Правительство Уэльса запустило программу "Страна убежища" для оказания помощи тем, кто спасается от войны и преследований. С 2019 по 2025 год на эту программу было потрачено 63 млн фунтов стерлингов (73,5 млн евро) – это 0,05% бюджета Уэльса.

Большая часть этих средств была потрачена непосредственно на помощь украинским беженцам. А именно на:

бесплатное проживание до 75 дней в специальных центрах или в принимающих семьях в случае необходимости;

до 75 дней в специальных центрах или в принимающих семьях в случае необходимости; поддержку в поиске долгосрочной аренды и взаимодействие с местными арендодателями;

взаимодействие с местными арендодателями; оформление британской финансовой помощи и открытие банковских счетов;

и открытие банковских счетов; бесплатные курсы английского языка и обучающие онлайн-программы;

и обучающие онлайн-программы; бесплатный зачисление детей в местные школы и помощь в адаптации;

и помощь в адаптации; консультации по поиску работы, составлению резюме и подтверждению украинских дипломов;

составлению резюме и подтверждению украинских дипломов; бесплатный доступ к британской системе здравоохранения (NHS) и регистрация у семейного врача, специальные психологические тренинги и консультации по иммиграционным вопросам.

Почему хотели отменить помощь

Автор предложения, лидер уэльского отделения Reform UK Дэн Томас назвал расходование государственных средств на иностранцев неуместным в то время , как Уэльс испытывает проблемы в сфере образования и здравоохранения. Представители Консервативной партии также отметили, что не считают эту программу необходимой.

В свою очередь, коалиция решительно отвергла эти обвинения. Депутат от Лейбористской партии Шав Тадж обвинила популистов в попытке возложить на программу Nation of Sanctuary ответственность за давление на Национальную службу здравоохранения, нехватку жилья и рост преступности.

"Это не так. Это не доказательства, это поиск козла отпущения. Козлы отпущения на самом деле не исправляют ситуацию с нашими государственными услугами. Интеграция – это не благотворительность, это здравый смысл. Человек, который выучил английский или валлийский, нашел работу и внес свой вклад, на самом деле не является обузой", – подчеркнула она.

Заместитель первого министра (фактический глава правительства) Сионед Уильямс, резюмируя позицию правительства Уэльса, назвала попытки отменить программу позорными. Она напомнила, что Великобритания и её союзники ещё после Второй мировой войны закрепили в международном праве принцип, согласно которому беженцы заслуживают справедливого шанса на убежище.

Также OBOZ.UA сообщал, что лидер Reform UK Найджел Фарадж приказал советам, находящимся под контролем его партии, выйти из государственных программ расселения мигрантов и лиц, ищущих убежища. Впрочем, беженцам из Украины не о чем беспокоиться, поскольку программа Homes for Ukraine под удар не попадает.

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